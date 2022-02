MotoGP, Sepang Test: day-1 nel segno di Aprilia, le novità di giornata

Completata la prima giornata di test ufficiali a Sepang, con il ritorno di Marc Márquez ed il duo Aprilia al comando della classifica. Tempi e cronaca.

La categoria MotoGP inizia a fare davvero sul serio in quest’anno solare 2022. A pochi giorni dallo shakedown per rookie e tester, tutta la top class si presenta a Sepang per i primi test dell’anno. Con Aleix Espargaró al comando della classifica di questo primo giorno di test, seguito da Maverick Viñales, da Alex Rins e da due Rosse, ovvero Enea Bastianini e Johann Zarco. Ricordiamo che i due piloti spagnoli hanno corso anche durante lo shakedown, beneficiando delle concessioni di cui ancora gode Aprilia. Vediamo com’è andata oggi.

Si vedono da subito alcune novità aerodinamiche sulla RC213V, con Marc Márquez (protagonista anche di un doppio incidente) in particolare che ha tre moto a sua disposizione. L’agognato ritorno in sella alla MotoGP dopo la diplopia coincide con tantissimo lavoro per il pilota di Cervera, così come per i colleghi di marca. In Honda si lavora alacremente per invertire la rotta delle ultime stagioni, questa è una delle versioni portate in pista dal #93.

Ma non è l’unica. Ci sono aggiornamenti a livello aerodinamico pure in casa Yamaha, una versione è quella nell’immagine in basso col campione in carica Fabio Quartararo. Con l’esplicita richiesta, ripetuta anche ieri dopo la presentazione, di migliorare la velocità di punta. Ma non è diverso anche per Franco Morbidelli, in azione dopo il lungo inverno per sistemare i guai fisici. Ricordiamo che è attivissimo anche il collaudatore Cal Crutchlow, fresco di rinnovo, accanto al quartetto ufficiale.

Tra le altre cose, non mancano prove aerodinamiche anche in casa KTM, in azione con i due rookie Tech3 Remy Gardner e Raúl Fernández. Oltre certo al binomio factory composto da Miguel Oliveira e Brad Binder (entrambi con una caduta a referto nel corso di questa prima giornata di test ufficiali), ma accanto ai quattro continua il lavoro di sviluppo del collaudatore Dani Pedrosa. La struttura di Mattinghofen è alla ricerca di importanti passi avanti per questa nuova stagione dopo i segnali visti nella prima parte di 2021.

Prove comparative, compreso il telaio, in casa Aprilia con Aleix Espargaró, che ci ha messo poco però a passare al comando della classifica dei tempi. Attivissimo anche Maverick Viñales, già con le idee chiare riguardo il chassis e che sta sfruttando al massimo il lavoro svolto nello shakedown (chiuso al comando), ma accanto al duo ufficiale non manca anche il tester Lorenzo Savadori. In Suzuki, con Joan Mir, Alex Rins e Sylvain Guintoli, c’è qualche piccolo aggiornamento al motore 2022 provato a Jerez, più un nuovo forcellone accanto alla versione già testata. Novità anche riguardo sospensioni ed aerodinamica, più una nuova versione del dispositivo posteriore.

Per quanto riguarda la folta truppa Ducati, con anche Michele Pirro presente per osservare il lavoro degli otto piloti in Rosso. Su tre Desmosedici si vede un pacchetto aerodinamico aggiornato, più piccolo. Da segnalare nel corso della giornata un problema tecnico per Jack Miller ed uno anche per Luca Marini. Dal lato rookie si rivede in pista anche Fabio Di Giannantonio, seppur ancora non al 100% dopo i problemi intestinali dei giorni scorsi. Per quanto riguarda gli incidenti, oltre ai già citati Marc Márquez (due volte), Miguel Oliveira e Brad Binder aggiungiamo Alex Rins, Alex Márquez e Darryn Binder, tutti senza conseguenze.

La classifica del day-1

Foto: Dorna Sports