MotoGP, il mantra di Fabio Quartararo: nuova richiesta a Yamaha

Il neo campione MotoGP Fabio Quartararo rinnova l'appello a Yamaha: più potenza per il motore della M1. Prima di Losail si decide sul rinnovo contratto.

Tra Fabio Quartararo e Yamaha si attende la firma per il rinnovo, prima che il mercato piloti della MotoGP giochi brutti scherzi. Sarà difficile trovare un costruttore che può investire fior’ di milioni per il campione francese, ma i costruttori giapponesi farebbero salti mortali pur di averlo. Il primo test di Sepang servirà soprattutto per convincere il neo campione a restare sulla M1.

Tira e molla Yamaha-Quartararo

Anche nel giorno della presentazione, Quartararo ripete come un mantra quanto richiede da mesi: “Quello che chiedo è semplice: serve top speed, potenza di cavalli“. Riparte da campione iridato, non sarà un motivo di ulteriore pressione. Nella stagione 2021 ha dimostrato di poter reggere qualsiasi situazione. “Ho realizzato il sogno vissuto da bambino, anzi è una motivazione extra. Ma ora è un nuovo anno per tutti, non sto difendendo il titolo, ma sto pensando solo a conquistarlo“.

Sabato 5 e domenica 6 febbraio saranno giornate decisive per decidere il suo futuro in MotoGP. Yamaha vuole concludere il capitolo contratti prima di Losail, onde evitare sorprese e avere eventualmente il tempo di muoversi sul mercato. Per adesso bocche cucite da parte di Quartararo. “Vedremo da domani, non posso dire molto… Penso solo ai test ed al 2022, non è il momento di parlarne. Nei test non guarderò nessuno, non guido una MotoGP da tre mesi e devo pensare solo a me stesso, ai miei tempi“.

Il ritorno di Marquez, l’addio di Rossi

In pista ritroverà Marc Marquez, l’ultimo incontro risale a Misano-2. In quella occasione il francese della Yamaha si confermò campione del mondo, ma il rivale della Honda vinse il suo terzo GP stagionale. “Sono contento per il ritorno di Marc, gli ultimi due anni sono stati duri per lui, un insieme di sfortunati eventi. Avevo già detto che nel 2019 avevo imparato tanto da lui e ho ancora da imparare“. Non ci sarà più il suo beniamino Valentino Rossi. “Peccato perché è un mito di questo sport, ma ha 42 anni ed è normale il suo ritiro“.

Non c’è stato bisogno di nessuno psicologo durante gli ultimi mesi. Fabio Quartararo cancella un po’ questa leggenda da paddock… “Non ho mai avuto problemi di pressione, ho visto uno psicologo solo nel 2020 quindi tanto tempo fa. In passato mi arrabbiavo troppo in fretta, questo è ciò su cui ho dovuto lavorare“. Possibili avversari nella corsa al titolo MotoGP? “Bagnaia, Mir, Marquez, Martin… Tanti possibili rivali, ma non si può sapere prima di entrare in pista”.

