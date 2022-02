MotoGP: Yamaha 2022, riconferma e riscatto con Quartararo-Morbidelli

Monster Yamaha ha aperto ufficialmente il suo 2022, con Fabio Quartararo campione e Franco Morbidelli carico dopo i guai fisici dell'anno scorso.

Caccia alla riconferma e voglia di riscatto. Sono i due volti del team Monster Yamaha, che apre la nuova stagione MotoGP 2022 in primis con il campione in carica Fabio Quartararo, il primo francese a salire sul tetto del mondo in top class. Ma accanto a lui ritrova un Franco Morbidelli scattato da vice-campione in carica ma alle prese con un pesante infortunio che ha condizionato il suo anno. Ma ora coi colori factory punta certo ad “infastidire” il giovane francese, già collega nel fu Petronas SRT ed ora ritrovato nel team ufficiale.

“Il 2021 è stato un anno speciale per Yamaha, nel suo 60° anniversario abbiamo ottenuto grandissimi risultati in tutto il mondo in vari campionati.” Lin Jarvis sottolinea così un’annata stellare, ora si riparte con la stessa carica. “Fabio è riuscito ad essere costante ed è un fattore chiave per vincere, ma si è anche tolto un peso dalle spalle. Non è facile confermarsi, ma si diverte ed è veloce, ci aspettiamo molto.” Riguardo l’italiano, “Franco ha vissuto un’annata difficile, inattesa dopo un 2020 in cui ha lottato per il titolo fino alla fine. Avevamo grandi aspettative, ma è arrivato l’infortunio in allenamento e si è operato a metà stagione. È tornato, ma non era ancora in forma e spero lo sia per quest’anno, per rivedere il suo vero potenziale. Accanto a lui Patrick Primmer, che ha già avuto da metà 2021, mentre Silvano Galbusera torna nel test team.”

Fabio Quartararo ha fatto qualcosa di storico soprattutto per il suo paese, riportando Yamaha in alto per la prima volta dal 2015 con Jorge Lorenzo. “Ci sono stati tanti eventi dopo il titolo, ma ho trascorso anche tempo con amici e famiglia, senza smettere di allenarmi.” Rimarcando in particolare che “Il 2021 mi ha aiutato molto a credere in me stesso, ora sono carico e non vedo l’ora di ricominciare.” Tra i rivali indica il compagno di box, ma anche Bagnaia, Mir, Miller, Rins… “Saranno tanti, ma io devo solo pensare a rimanere concentrato su me stesso.” Passando a Franco Morbidelli, come detto c’è stato un bel guaio fisico dal quale sta ancora recuperando. “È stata una stagione difficile, abbiamo trascorso l’inverno concentrati sul ginocchio ed in generale la gamba sinistra. Non corro ancora in moto ma spero di farcela presto: punto a tornare in sella prima dei test.”

Massimo Meregalli poi sottolinea in primis l’avvicinamento dei test. “In Malesia sarà utile per ripartire dopo l’inverno, provando subito la nuova moto ed alcune nuove componenti. Ma in Indonesia sarà ancora più importante, visto che è un nuovo circuito per la MotoGP e servirà raccogliere tante informazioni.” Riguardo i due ragazzi, “Abbiamo una formazione davvero forte quest’anno. Fabio cerca di riconfermarsi, mentre Franco cerca il riscatto dopo una stagione 2021 molto difficile per l’infortunio.” Domani si comincia a fare sul serio, due giorni di test con i piloti ufficiali e l’intera griglia della top class in azione a Sepang: la sfida 2022 è iniziata.