MotoGP, Sepang Shakedown: day-3 al duo Aprilia, tutti i tempi

I tre giorni di shakedown a Sepang si chiudono con il duo Aprilia al comando. La classifica dell'ultima giornata sulla pista malese.

Si chiude oggi la tre giorni di shakedown: Aprilia è al top, protagonisti (quasi) esclusivamente esordienti e collaudatori. Una buona occasione per i primi per mettere a referto quanti più giri possibili in sella ad una MotoGP, in vista dell’anno del debutto. Ma non è da meno per i secondi, che continuano l’incessante lavoro di sviluppo delle rispettive case presenti in top class verso la lunga stagione 2022. Oltre a loro hanno corso anche Aleix Espargaró e Maverick Viñales, unici piloti ufficiali presenti grazie alle concessioni di cui gode ancora Aprilia. Nei prossimi 5-6 febbraio l’intera griglia sarà in azione a Sepang, ma vediamo intanto com’è andata oggi.

Nuovi arrivi

Come detto, oggi in pista anche Espargaró, che si è così unito al #12 (in azione da ieri) ed al tester Lorenzo Savadori. Da sottolineare che il #41 ha voluto postare via social un significativo “Grazie per il tuo lavoro essenziale Sava!” KTM ha continuato a girare sia con Mika Kallio che con Dani Pedrosa, quest’ultimo però senza trasponder e quindi senza comparire nella classifica dei tempi. In casa Suzuki, avvicendamento in corso d’opera tra Sylvain Guintoli ed il suo collega tester Takuya Tsuda, che ha preso le redini dello sviluppo della casa di Hamamatsu oggi. Per Yamaha invece, oltre a Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane, è arrivato pure Cal Crutchlow, fresco di rinnovo biennale con la casa dei tre diapason. Da segnalare anche oggi l’assenza di Fabio Di Giannantonio, alle prese con una gastroenterite ed ora a riposo prima dei test ufficiali. Infine, nel box Ducati s’è visto Jack Miller, ora a posto dopo la positività al Covid e quindi tornato nelle file della Rossa in vista dei test ufficiali.

La classifica del day-3

1. Maverick Viñales – Aprilia Racing – 1:58.942

2. Aleix Espargaró – Aprilia Racing – 1:59.086

3. Raúl Fernández – Tech3 KTM Factory – 1:59.468

4. Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Racing – 1:59.711

5. Michele Pirro 2 – Ducati Team – 1:59.805

6. Remy Gardner – Tech3 KTM Factory – 2:00.046

7. Stefan Bradl – HRC Repsol Honda – 2:00.449

8. Sylvain Guintoli – Suzuki Test Team – 2:00.491

9. Darryn Binder – WithU Yamaha RNF MotoGP Team – 2:00.928

10. Michele Pirro 1 – Ducati Team – 2:01.060

11. Mika Kallio 1 – Red Bull KTM Factory – 2:01.074

12. Mika Kallio 2 – Red Bull KTM Factory – 2:01.505

13. Yamaha Test 1 – 2:01.819

14. Yamaha Test 2 – 2:02.257

15. Takuya Tsuda – Suzuki Test Team – 2:02.661

Foto: Dorna Sports