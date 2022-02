MotoGP: Fabio Di Giannantonio, il 2022 inizia col piede sbagliato

Shakedown sfortunato per Fabio Di Giannantonio, fermato da una gastroenterite. Uno stop precauzionale in vista dei test ufficiali.

Non è stata esattamente la partenza sognata per Fabio Di Giannantonio. Il primo contatto MotoGP del 2022 è durato davvero pochissimo, appena 38 giri e per motivi diversi. Stanchezza dovuta ad insonnia da jet lag per il day-1, ma nelle due giornate successive è andata anche peggio: una gastroenterite l’ha infatti tenuto lontano dalla pista, annullando quindi tutto il lavoro programmato. Un stop anche precauzionale, visto che tra pochissimi giorni (5-6 febbraio) scattano i test ufficiali al Sepang International Circuit e si punta a riavere il pilota Gresini Racing nella miglior forma possibile.

C’è chiaramente dispiacere, per un esordiente ogni giornata è importante. “L’idea era capire la moto e soprattutto le gomme” ha sottolineato l’ingegnere di pista Donatello Giovanotti. Spiegando poi il lavoro fatto. “Un primo giorno abbastanza positivo, utilizzando esclusivamente la mescola media.” Il programma successivo prevedeva l’uso di altre mescole ed una piccola simulazione di gara, pensando anche ad elettronica e set up, ma come detto è andata diversamente. “È difficile recuperare nei due giorni che ci rimangono a Sepang, ma cercheremo di ripartire da dove ci siamo fermati.”

“Sono molto dispiaciuto” è il primo commento di Fabio Di Giannantonio, arrivato carico per questo shakedown. Ma come detto, prima ha sofferto il fuso orario ed in seguito ecco un altro problema. “Mi ero preparato al meglio per iniziare col piede giusto” ha aggiunto il pilota romano. “Per una “cavolata” purtroppo tocca stare a letto. Ieri ero assolutamente KO, mentre oggi sto già un po’ meglio. Spero con altri due giorni off di essere finalmente in forma per tornare in pista già sabato.” Nel weekend infatti ci sarà l’intera griglia MotoGP in azione a Sepang per i primi veri test ufficiali dell’anno solare 2022.