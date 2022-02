Honda Racing UK: livrea spaziale per il British Superbike 2022

Honda Racing UK vestirà le quattro CBR 1000RR-R al via del British Superbike 2022 con i colori celebrativi del 30° anniversario della Fireblade.

Honda Racing UK nel British Superbike si è sempre sbizzarrita in livree rimaste impresse nell’immaginario collettivo degli appassionati. Dalle colorazioni HM Plant e Samsung alla veste istituzionale HRC (o “Stealth” come nel 2020), nel 2014 addirittura sfoggiando colorazioni-omaggio di gara in gara (Urban Tiger, Blue Lighting, Spencer Replica e Kamizake). Per il 2022, celebrando il 30° anniversario della Fireblade, le quattro CBR 1000RR-R vestiranno inevitabilmente i colori celebrativi di questa speciale ricorrenza.

30 ANNI DELLA FIREBLADE

La livrea riprende chiaramente la nuova grafica proposta da Honda per i 30 anni della Fireblade con soltanto qualche ritocco. Presenti anche i loghi di Motul, nuovo main sponsor della squadra di Havier Beltran, che supporterà Honda Racing UK in tutte le attività sportive. Nello specifico, nel British Superbike con quattro piloti (Glenn Irwin, Tom Neave, Takumi Takahashi e Ryo Mizuno), oltre che al TT e North West 200 con lo stesso Irwin ed il clamoroso ritorno di John McGuinness.

PRESENTAZIONE

In data odierna Honda Racing UK ha diffuso le immagini della nuova livrea, con la presentazione ufficiale prevista tra pochi giorni al Carole Nash MCN London Motorcycle Show. In pista l’appuntamento è fissato a Snetterton dal 25 al 27 marzo prossimi, teatro dei primi test ufficiali pre-campionato del British Superbike 2022.