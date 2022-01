MotoGP, Miller positivo: Ducati posticipa la presentazione 2022

Ducati Team cambia i suoi programmi dopo la positività di Miller. Tutto rinviato a febbraio, la Desmosedici però svelata in anteprima a fine gennaio.

C’è un cambio di programma per quanto riguarda la presentazione di una squadra. Il Ducati Team infatti ha deciso di posticipare il suo evento per la forzata assenza del suo pilota Jack Miller, risultato positivo al Covid e quindi rimasto in Australia. La squadra factory di Borgo Panigale riprogramma quindi l’apertura ufficiale della stagione MotoGP 2022: non più il 28 gennaio ma il 7 febbraio, quindi dopo i test ufficiali a Sepang. Ancora non confermata la presenza di Miller nei test, anche se certo il team ci spera.

Ma non bisognerà attendere tanto per vedere i colori della Desmosedici GP. Il Ducati Team infatti svelerà comunque la nuova livrea della sua Rossa il prossimo 31 gennaio, in anteprima online. Lo stesso giorno in cui poi il collaudatore Michele Pirro inizierà a girare a Sepang per lo shakedown, in programma fino al 2 febbraio. L’attività con tutta la griglia MotoGP sarà poi nei giorni 5 e 6 febbraio sempre sul tracciato malese, dando il via ufficiale alla nuova stagione mondiale. Febbraio sarà un mese decisamente affollato anche a livello di presentazioni.

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 16:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Ducati Team: 7 febbraio

Repsol Honda Team: 8 febbraio

LCR Honda: 9 febbraio, 10:30 (Márquez)-12:00 (Nakagami)

VR46 Racing Team: ?

Red Bull KTM Factory: ?

Tech3 KTM Factory: ?

Aprilia Racing: ?

Foto: motogp.com