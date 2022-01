MotoGP: Cal Crutchlow e Yamaha, avanti insieme fino al 2023

Yamaha conferma il suo collaudatore per i prossimi due anni. Cal Crutchlow rimarrà con la casa dei tre diapason fino al 2023.

È iniziata oggi la tre giorni di Shakedown a Sepang che precede i test MotoGP ufficiali (qui i tempi). Ma nel frattempo da Yamaha arriva una conferma, non proprio una sorpresa viste le dichiarazioni fatte in precedenza. Cal Crutchlow sarà il suo collaudatore per quest’anno ed anche per il 2023, continuando quindi a lavorare sullo sviluppo della M1. Un accordo biennale quindi con l’obiettivo di portare ai progressi chiesti in primis dal campione in carica Quartararo, chiamato a difendersi in questo nuovo anno mondiale ormai vicino.

“Sono contento di questo accordo” è il commento di Crutchlow. “Ha senso per tutte le parti coinvolte, continuiamo una bella relazione di lavoro iniziata l’anno scorso. Darò ancora una volta il 100%.” Sia la casa di Iwata che Fabio Quartararo in primis sperano in importanti passi avanti in vista del 2022, come detto con un titolo mondiale da difendere. Ma come lui, anche l’ex pilota Yamaha Maverick Viñales aveva ben commentato l’arrivo di Crutchlow come collaudatore della M1. Si procede quindi sulla linea della continuità.

Foto: Yamaha Racing