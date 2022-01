Si è chiusa la prima giornata di shakedown per esordienti e collaudatori MotoGP. Ecco com'è andato il day-1 a Sepang.

Prima giornata di shakedown conclusa per collaudatori ed esordienti MotoGP, di scena fino a mercoledì al Sepang International Circuit. Il rookie Tech3 Raúl Fernández ha concluso con il miglior crono del lunedì, precedendo il tester Ducati Michele Pirro ed il collaudatore KTM Mika Kallio. Certo sono riferimenti che non contano particolarmente, considerando che o si lavora all’adattamento o si provano soluzioni per la nuova stagione. Ma è comunque interessante osservare la prima presa di contatto di quest’anno solare 2022. Domani e mercoledì si continua, vediamo intanto com’è andata.

Rookie all’attacco

“Non mi ricordo nemmeno com’è Sepang, quali sono le traiettorie… Ci ho corso solo nel 2019 in Moto3, è praticamente un nuovo circuito.” Così diceva giusto ieri Raúl Fernández prima di entrare in azione sulla pista malese. Per lui, come per tutti gli esordienti, l’obiettivo è continuare il processo di adattamento alla MotoGP. Anche se dallo spagnolo non sembra così assurdo aspettarsi un exploit… Ricordiamo che il suo compagno di box Remy Gardner sta prima di tutto provando le condizioni del suo polso fratturato ed operato una decina di giorni fa. Nel frattempo ha chiuso come secondo rookie di giornata. Marco Bezzecchi invece ha voluto sottolineare il suo esordio con un casco particolare, sul quale campeggia in grande la P di principiante.

Honda assente

Darryn Binder è l’osservato speciale per il ‘salto alla Miller’, dalla Moto3 alla MotoGP. Fabio Di Giannantonio ha inaugurato il 2022 con un “Faccio il figo ma non ricordavo se la prima era in su o in giù” sul canale social del suo team Gresini Racing. Come detto, oltre a loro ci sono i collaudatori, attivissimi con più di una moto in pista, come si vede dai numeri nella classifica in basso. Spicca Lorenzo Savadori con quattro Aprilia diverse, in casa KTM invece tempi a referto oggi solo per Mika Kallio. Spicca l’assenza Honda, che avrebbe dovuto ricominciare con Stefan Bradl dopo i test privati dei giorni scorsi a Jerez. Via Speedweek arriva la notizia che la RC213V del collaudatore tedesco è ancora bloccata a Dubai ed arriverà a Kuala Lumpur solo mercoledì sera…

I tempi del day-1

1. Raúl Fernández – Tech3 KTM Factory Racing – 46 giri – 2:00.898

2. Michele Pirro 1 – Ducati Team – 47 giri – 2:01.042

3. Mika Kallio 1 – Red Bull KTM Factory Racing – 32 giri – 2:01.250

4. Lorenzo Savadori Bike 2 – Aprilia Racing – 24 giri – 2:01.676

5. Remy Gardner – Tech3 KTM Factory Racing – 42 giri – 2:01.852

6. Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Racing Team – 38 giri – 2:02.012

7. Darryn Binder – WithU Yamaha RNF MotoGP Team – 51 giri – 2:02.146

8. Sylvain Guintoli – Suzuki Test Team – 66 giri – 2:02.181

9. Mika Kallio 2 – Red Bull KTM Factory Racing – 19 giri – 2:02.297

10. Fabio Di Giannantonio – Gresini Racing MotoGP – 38 giri – 2:02.596

11. Lorenzo Savadori Bike 4 – Aprilia Racing – 15 giri – 2:02.890

12. Lorenzo Savadori Bike 1 – Aprilia Racing – 10 giri – 2:03.193

13. Michele Pirro 2 – Ducati Team – 12 giri – 2:03.426

14. Yamaha Test 2 – Yamaha Factory – 21 giri – 2:03.442

15. Yamaha Test 1 – Yamaha Factory – 16 giri – 2:03.616

16. Lorenzo Savadori Bike 3 – Aprilia Racing – 4 giri – 2:04.633

17. Takuya Tsuda – Suzuki Test Team – nessun tempo

Foto: motogp.com