MotoGP: frattura al polso per Remy Gardner, subito operato

Lo scorso weekend Remy Gardner è incappato in un incidente in allenamento. Per lui una lesione ad un polso oggi operato.

Intoppo nella preparazione di Remy Gardner, chiamato all’esordio in MotoGP da campione Moto2. Sabato scorso il pilota australiano è incappato in un incidente nel corso di un allenamento in motocross. Il risultato è una piccola frattura al polso destro, a cui oggi è stato posto rimedio. Ci ha pensato il dottor Xavier Mir con l’inserimento di due viti. Come informa il team Tech3, il suo processo di recupero inizierà venerdì, quindi a breve.

Non la migliore delle notizie in questo momento, visto che i primi test dell’anno solare 2022 sono sempre più vicini. Per la precisione, 5-6 febbraio a Sepang pochi giorni dopo lo shakedown, a cui seguiranno poco dopo tre giorni di prove ufficiali in Indonesia. Un inizio verso la sua prima stagione MotoGP che è già un po’ in salita per l’esordiente figlio d’arte, probabilmente non ancora al 100% per quelle date. Ma certo bisogna accelerare i tempi per essere nella miglior forma possibile.

Intervista, Remy Gardner: “Avere Pedrosa in Malesia mi dà sicurezza”

Foto: Tech3 Racing