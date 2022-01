MotoGP, Ducati-Pecco Bagnaia verso il rinnovo: svelate le GP22

Nel primo giorno dello shakedown MotoGP a Sepang Ducati svela le nuove livree. Parla Pecco Bagnaia: rinnovo ad un passo, obiettivo Mondiale nel 2022.

Nel primo giorno di shakedown MotoGP a Sepang, Ducati Corse ha svelato le nuove livree delle GP22 che verranno affidate a Pecco Bagnaia e Jack Miller. Il team Ducati factory avrebbe voluto presentarsi ufficialmente il 28 gennaio, ma la positività al Covid di Jack ha costretto a posticipare al 7 febbraio, quando ci sarà il Team Launch. Nell’attesa la Casa di Borgo Panigale ha pubblicato un video con l’anticipazione delle livery, eccolo qui in alto.

Le ambizioni di Bagnaia

Pecco Bagnaia scenderà in pista nel week-end del 5-6 febbraio per il primo test MotoGP del 2022. C’è grande attesa per rivederlo in azione, dopo un finale di stagione a dir poco entusiasmante. Quattro vittorie e un podio negli ultimi sei GP, 2° posto finale e davanti a sé un orizzonte ambizioso. “La moto è molto simile all’anno scorso, ma con dei dettagli che mi piacciono di più – spiega il vicecampione del mondo -. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, bellissimo. Dopo la fine stagione dell’anno scorso possiamo e dobbiamo ambire al risultato massimo. All’inizio dovremo essere veloci e costanti, sempre davanti, puntando a vincere le gare. Ma la costanza farà la vera differenza. Ho una grandissima squadra che mi fa da supporto e penso di aver fatto un bel lavoro a casa per prepararmi in vista di questa stagione“.

Rinnovo con Ducati cosa fatta

Contratto in scadenza a fine anno, ma per Bagnaia non è un problema. Il rinnovo verrà presto ufficializzato, probabilmente prima dell’inizio del nuovo Mondiale MotoGP. Manca solo la firma: “E’ una cosa bellissima, ne continueremo a discutere in questo periodo. Partire all’inizio di una stagione con la consapevolezza degli anni dopo è sicuramente un vantaggio. La cosa più importante è che ci siamo scelti insieme. Se mi immagino un futuro in MotoGP per me è solo in Ducati“.

La concorrenza e il nuovo amico

Bisogna ripagare la fiducia in pista, destreggiarsi tra una concorrenza molto agguerrita. Il titolo iridato non è certo scontato: “Sicuramente Quartararo è il favorito in assoluto, Marquez, Mir, Miller, Morbidelli… Tantissimi piloti andranno forte. Bisognerà vedere Enea Bastianini con la moto più aggiornata e Luca Marini con la moto factory, Jorge Martin… Noi cercheremo di andare un po’ più veloci“, ha aggiunto Pecco Bagnaia. Intanto si gode il nuovo arrivato a casa, il dolcissimo amico a quattro zampe di nome Turbo. “Fa ridere da matti, fa un bel casino. E’ partito bene, poi ha puntato il tappeto e fa le sue cose lì. Però lo stiamo educando, Domizia con lui è più rilassata quando ritorna dal lavoro. Ci darà tanta gioia”.