UFFICIALE Ana Carrasco ritorna in Moto3. Il saluto di Kawasaki

Ana Carrasco tornerà a competere nel Mondiale Moto3, ora è ufficiale. Kawasaki saluta la sua campionessa: "Speriamo continui a fare la storia."

Recentemente era uscita la sorprendente anticipazione di Ana Carrasco di ritorno in Moto3 (ne abbiamo parlato qui). Oggi arriva la conferma: la pilota murciana, iridata Supersport 300 nel 2018, è pronta ad una nuova sfida nel Motomondiale. Il triennio 2013-2015 l’aveva vista conquistare nove punti in totale, adesso rieccola da campionessa e con un bel bagaglio di esperienza in più. Assieme a Kawasaki sono arrivati i migliori risultati della sua carriera ed il marchio giapponese chiaramente non ha fatto mancare il saluto alla sua “ragazza veloce”, augurandole il meglio.

“Il mio obiettivo è sempre crescere come pilota, prefissarmi nuovi obiettivi e raggiungerli. Competere è difficile, non solo in pista ma anche quando devi prendere decisioni difficili.” Ana Carrasco inizia così il commento alla nuova sfida che la attende in questo 2022. Ora manca solo l’ufficialità del ‘dove’, anche se si sa del suo arrivo nel team BOE. “Quest’occasione in Moto3 è una scelta logica, anche se a livello emotivo non è semplice.” Il grande ringraziamento infatti va a Kawasaki. “Mi hanno fatto davvero sentire parte della famiglia, voglio ringraziare tutti: hanno contribuito a rendere la pilota e persona che sono.”

Kawasaki ringrazia attraverso le parole di Guim Roda. “È il giusto finale di un percorso iniziato insieme nel 2018” ha dichiarato a worldsbk.com. “Il 2018 è stato un anno magico con la sua vittoria, ma credo abbia fatto ancora meglio nel 2019 e nel 2020.” Fino all’incidente che ha concluso anzitempo la sua stagione. “Ma Ana ha lottato per tornare in forma. Nel 2021 è tornata, senza test invernali, e ha vinto a Misano, dimostrando che non aveva perso nulla. La Moto3 è una nuova sfida e da Kawasaki le auguriamo il meglio, speriamo continui fare la storia, a motivare le donne ed a dimostrare che si merita le stesse occasioni degli uomini.”

Foto: worldsbk.com