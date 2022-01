Ana Carrasco, ‘nuova’ sfida Moto3 per la campionessa Supersport 300

Ana Carrasco verso la sfida Moto3, il ritorno per la prima volta dal 2015. Con un ben diverso bagaglio di esperienza e da campionessa.

Cambiamenti nell’aria ancora prima di dare ufficialmente il via alla stagione 2022. Un primo segnale è non aver trovato il nome di Ana Carrasco nella entry list della Supersport 300, categoria in cui ha conquistato l’iride nel 2018. Le voci che seguono però parlano di gran ritorno nel Motomondiale. Secondo quanto riporta Sky Sport MotoGP infatti è pronta ad approdare nel team BOE SKX in Moto3. I piloti ufficializzati erano David Muñoz e David Salvador (ve l’avevamo presentato qui), ma nel profilo social della squadra il nome del secondo si è trasformato in un TBC (to be confirmed). Una nota rosa di ritorno con questa “ragazza terribile” (25 anni a marzo), stavolta con un ben diverso bagaglio di esperienza e da campionessa.

L’ultima pilota in azione in entry class è stata la giapponese Shizuka Okazaki, wild card nel suo GP di casa nel 2018. Per averne una a tempo pieno bisogna andare all’anno prima con María Herrera, in un certo senso ancora presente visto dal 2019 corre in MotoE. Per Ana Carrasco invece l’assenza nel paddock del Motomondiale dura dal 2015, dopo tre stagioni in cui ha raccolto in totale nove punti (tutti nel 2013). Diventando la prima ragazza ad andare a punti in Moto3, prima di cambiare campionato. In seguito passare al Mondiale Supersport 300, arrivando nel 2018 a prendersi la corona iridata che la proietta nella storia del motociclismo. Non è la prima (l’ha preceduta Kirsi Kainulainen nel 2016 nei sidecar), ma certo è il grande risultato dopo anni di duro lavoro.

Fino al 2020, quando salta buona parte della stagione per un grave infortunio alla schiena. Ma Carrasco non s’è persa d’animo, lavorando giorno dopo giorno: sorriso e forza di carattere per tornare in forma e quindi a competere ad alti livelli. L’anno scorso rieccola al via sempre nella classe minore delle derivate di serie, una stagione tra alti e bassi. Spicca però tutto il ritorno alla vittoria in occasione della seconda gara a Misano, un momento speciale che è anche il suo unico piazzamento a podio dell’anno. Ma sembra che la ragazza murciana voglia ora vivere un’altra interessante sfida, ovvero il ritorno da dove è partita la sua carriera a livello internazionale. Con una maturità diversa ed un iride in tasca. In questi giorni intanto è a Jerez, al lavoro verso un 2022 tutto da scrivere.

