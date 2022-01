MotoGP, ufficiale: Marc Marquez sarà al test Irta di Sepang

Marc Marquez sarà in sella alla RC213V durante il primo test MotoGP 2022 in Malesia del 5-6 febbraio. Notizia ufficiale comunicata dal team Repsol Honda.

Marc Marquez ritornerà in pista a Sepang per il primo test MotoGP 2022. Adesso la notizia è ufficiale, Repsol Honda ha diramato un comunicato e messo fine alle tante voci di corridoio che si sono rincorse durante l’inverno. Fino a qualche giorno fa sembrava in discussione anche la sua presenza alla conferenza stampa di presentazione. Invece il fenomeno di Cervera ha stupito prima mostrandosi in sella ad una moto da cross, poi dinanzi ai fan su Zoom. E ancora con una RC213V-S a Portimao e con la Honda CBR600RR ad Aragon.

I medici hanno autorizzato Marc Marquez a fare ritorno in pista il 5-6 febbraio, dopo diverse visite di controllo con esito positivo. La diplopia sembra non causare più problemi, la terapia conservativa ha avuto successo. Sarà l’inizio di una nuova era in carriera per il fenomeno di Cervera, che dal luglio 2020 è alle prese con il periodo più difficile della sua carriera. Prima l’infortunio all’omero, tre interventi chirurgici, altrettante vittorie nella stagione MotoGP 2021. Fino al secondo infortunio che ha fatto temere il peggio per alcune settimane.

Lunedì 24 gennaio il pluricampione della Honda si è sottoposto a un altro controllo medico. Da qui la conferma che Marc Marquez può ritornare su un prototipo MotoGP senza problemi e può dare inizio alla sua campagna 2022 in Malesia. A distanza di pochi giorni, dall’11 al 13 febbraio, sarà ancora al lavoro al Mandalika Circuit. Una bella notizia per gli ingegneri dell’Ala dorata che attendono con ansia i suoi dati e feedback per proseguire con l’evoluzione della nuova RC213V prima dell’omologazione in Qatar.