Tom Neave sotto l’ala Honda per vincere nel British Superbike

Da Campione britannico Superstock 1000 in carica, Tom Neave si presenterà al via del British Superbike 2022 con Honda e tanta voglia di emergere.

In un 2021 avaro di soddisfazioni per la nuova CBR 1000RR-R, Honda ha potuto abbozzare un sorriso nel British Superbike. Più nello specifico, nel Pirelli National Superstock 1000 Championship, la Stock 1000 britannica che ha registrato il successo finale di Tom Neave. Il 26enne del Lincolnshire ha suggellato una grande stagione con la conquista del titolo, guadagnandosi la meritata promozione al BSB 2022 sempre sotto le insegne Honda Racing UK.

DALLA DELUSIONE 2020 AL TITOLO 2021

Per Tom Neave questo trionfo pone una pezza alla delusione vissuta nel 2020. Dopo uno sfolgorante inizio di campionato, proiettando pronti-via la nuova Fireblade alla vittoria, una serie di battute d’arresto gli hanno precluso la gioia di festeggiare il titolo. Superata la cocente delusione vissuta proprio a Brands Hatch, dodici mesi più tardi si è laureato Campione, facendo tesoro degli errori compiuti l’anno prima. Costante nel rendimento, poco incline all’errore e pronto a massimizzare il risultato anche in weekend difficili, Neave ha fronteggiato l’agguerrita concorrenza di svariati piloti e team BMW per condurre Honda Racing UK alla vittoria.

PROMOZIONE AL BSB

Inevitabilmente la conquista del titolo nazionale Superstock 1000 gli ha spalancato le porte per correre a tempo pieno nel British Superbike 2022. Con la squadra di Havier Beltran, Tom affiancherà il riconfermato Glenn Irwin ed i pupilli HRC Takumi Takahashi e Ryo Mizuno, coronando il sogno inseguito da troppi anni ed “annusato” non più tardi del 2018. All’epoca impegnato nella Stock, dall’oggi al domani era stato convocato proprio da Honda Racing UK per sostituire l’infortunato Dan Linfoot, sorprendendo tutti con un doppio-piazzamento a punti (12° e 15°) in quel di Cadwell Park. Successivamente Neave disputò altre due gare con Halsall Racing Suzuki, per poi propendere per un ritorno nella Stock sempre con Honda.

SFIDA IN FAMIGLIA

Tom Neave pertanto sarà uno dei rookie da tenere sotto stretta osservazione nel 2022, in attesa di una riedizione di un duello tutto in famiglia. Suo fratello-gemello Tim a sua volta è alla ricerca di un posto a tempo pieno nel BSB, dopo aver disputato qualcosa gara-spot con Buildbase Suzuki. Dopo esser stati rivali nella Stock 1000, sarà soltanto questione di tempo per rivedere Tim & Tom nuovamente l’uno contro l’altro, questa volta nella Superbike d’oltremanica…