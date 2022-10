MotoGP, Jorge Martin promuove Gino Borsoi: nuova stoccata alla Ducati

Jorge Martin non ha mai digerito la mancata promozione nel team Ducati factory per la prossima stagione MotoGP. Quando già alla fine dell’anno scorso era evidente che Jack Miller non avrebbe rinnovato per il 2023, il madrileno veniva indicato come sostituto, forte di un esordio in classe regina costellato da una vittoria, tre podi e un infortunio a Portimao che l’ha costretto a saltare tre weekend. Poi l’ascesa di Enea Bastianini ha remato contro la sua promozione e i vertici Ducati hanno puntato sul romagnolo, lasciando Jorge in Pramac con trattamento ufficiale. In attesa di spiragli factory che potrebbero fargli cambiare costruttore in tempi più celeri del previsto.

Jorge Martin fuori dal coro

In Ducati trova sicuramente la moto migliore dello schieramento MotoGP, questo lo dovrebbe fare desistere da cambiamenti frettolosi. Quando però si tratta di togliersi qualche sassolino dalla scarpa non si tira mai indietro. Non ha condiviso la scelta del compagno di box Johann Zarco di lasciare involare Pecco Bagnaia sul podio nel GP della Thailandia. E non manca di rimarcare il vuoto lasciato da Francesco Guidotti, ex team manager Pramac, sostituito in parte da Claudio Calabresi e Fonsi Nieto, che hanno provato a svolgere alcune mansioni del manager toscano. Dalla prossima stagione MotoGP il boss Paolo Campinoti potrà contare su una figura di forte spessore come Gino Borsoi nelle vesti di direttore sportivo. Una mossa azzeccata secondo Jorge Martin che accoglie a braccia aperte l’ex pilota trevigiano.

Gino Borsoi team manager Pramac

Al servizio del team Aspar di Jorge Martinez, vanta un’esperienza manageriale di oltre dieci anni. Un buon acquisto secondo Jorge Martin: “Può portarci molto“, ha detto a Motorsport-Total.com. Ma non manca di mettere il dito nella piaga: “Quest’inverno la preparazione è stata un disastro. Abbiamo avuto nuove persone nella gestione, era difficile capire il loro ruolo. Adesso Gino (Borsoi) sarà il direttore sportivo. Quindi abbiamo un dirigente che può fare il suo lavoro“. La partenza di Francesco Guidotti ha lasciato un vuoto rimasto incolmabile nella stagione MotoGP 2022. Da qui la scelta di puntare sulla figura italiana che finalmente riuscirà a prendere in mano le redini del team Pramac Racing. “Sì, penso di sì“, ha confermato il pilota Pramac. “Ci mancava una persona così, sicuramente farà bene“.

Foto Pramac Racing