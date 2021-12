MotoGP UFFICIALE Francesco Guidotti nuovo team manager KTM

Arriva la conferma ufficiale. Francesco Guidotti, in uscita da Pramac Ducati, è il nuovo Team Manager di KTM Factory in MotoGP.

Non è una novità, solo una conferma ufficiale di quanto già era trapelato da un po’. Francesco Guidotti ha lasciato Pramac Ducati per approdare in KTM, nelle vesti di nuovo Team Manager della squadra factory, un ruolo ricoperto fino a quest’anno da Mike Leitner. Ma per l’italiano si tratta di un ritorno, considerando che ha già lavorato in queste vesti nel periodo 2006-2009, nelle categorie 125cc e 250cc. In seguito ha fatto esperienza in WorldSBK, per poi ritornare in MotoGP e con successo. La dimostrazione è quanto fatto negli ultimi anni dal team Pramac Racing.

“Si chiude il cerchio” ha dichiarato Guidotti a commento dell’ingaggio ufficiale. “KTM è sempre stata ambiziosa ed affamata per quanto riguarda i suoi programmi sportivi. In MotoGP non è diverso: è incredibile quello che sono riusciti a fare in poco tempo, ma c’è ancora molto da fare. Sono contento di essere parte di questo programma.” Non è meno soddisfatto Pit Beirer. “Francesco conosce bene la nostra cultura ed il nostro modo di lavorare” ha sottolineato. “Volevamo rinnovare la struttura e siamo sicuri che il suo arrivo ci aiuterà nella nostra sesta stagione. Con lui, Fabiano Sterlacchini, Hervé Poncharal, Jens Hainbach e Aki Ajo abbiamo le persone per fare altri passi avanti.”