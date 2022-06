MotoGP Assen, gare da non perdere: orari TV e streaming del 26/06

Concluso il sabato ad Assen, ora il pensiero va alla giornata di domenica. Pecco Bagnaia scatterà dalla pole position in MotoGP, la coppia Aspar si è imposta in Moto2, Ayumu Sasaki ha brillato in Moto3. Riguardo Gara 1 MotoE, una battaglia incredibile con Dominique Aegerter vincitore solo per pochi centesimi! Domani toccherà a tutte le altre gare, chi riuscirà ad imporsi? Il Gran Premio dei Paesi Bassi sarà integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece le gare saranno solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights delle gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport

Domenica 26 giugno

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Domenica 26 giugno

14:15 Differita Moto3 Gara

15:30 Differita Moto2 Gara

17:14 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2

