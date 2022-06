Il primo passo alla ricerca del riscatto dopo lo zero al Sachsenring. Pecco Bagnaia si scatena in Q2, piazzando il nuovo record assoluto e prendendosi così la prima casella in griglia. Ma dietro di lui c’è ancora il leader MotoGP: Fabio Quartararo è secondo, staccato di un solo decimo. Terza posizione infine per Jorge Martín, il primo a riscrivere il nuovo record, prima di essere superato. Il resoconto delle qualifiche ad Assen, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1 MotoGP: KTM in vetta

Inizia malissimo il turno per Enea Bastianini, che appena uscito dalla pit lane parcheggia la sua Ducati in panne e torna di corsa al box. Comincia così una prima sessione di qualifiche particolarmente combattuta per assicurarsi i due posti utili per la Q2. Svettano in particolare le KTM del team factory, problemi invece per Joan Mir, scivolato alla Strubben a cinque minuti dalla fine. L’alfiere Suzuki non rientra, ma alza la sua moto e si lancia in più tentativi per arraffare le prime posizioni. Ma non ci riesce, in testa rimangono Brad Binder e Miguel Oliveira, di ritorno in tandem al box.

Q2 MotoGP: Pecco Bagnaia riscrive il record

La lista dei 12 è completa, ora si lotta per la pole position. C’è stata qualche goccia in precedenza nel terzo settore, questo turno inizia sull’asciutto, anche se le previsioni non escludono l’arrivo della pioggia… Tutti fuori ed in aperta battaglia quindi da subito, a caccia del migliore tempo possibile. Sorprende più di tutti Martín che, seppur dolorante alla mano per un’infezione, vola in vetta con il nuovo record assoluto! Il tempo di 1:31.814 di Viñales del 2021 è dimenticato, ma non è finita: vola Pecco Bagnaia, il record si abbassa ancora! Per lo spagnolo di Pramac invece ecco una scivolata alla Strubben, per poi ripartire, mentre finisce in anticipo la Q2 di Jack Miller, a terra alla Ossebroeken. Rischia grosso nello stesso punto anche Fabio Quartararo, che si salva ma perde così l’ultimo giro. La pole alla fine è del #63 di casa Ducati, davanti al campione MotoGP ed a Martín.

I settori migliori della Q2

Foto: Ducati Corse