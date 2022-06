Moto3 Assen: Zampata di Sasaki, prima pole dal 2019! Foggia 5°

La sua unica pole position in Moto3 era arrivata nel GP di Germania 2019. Ayumu Sasaki, ancora non al top fisicamente, è riuscito ad emergere nuovamente in qualifica, stavolta però ad Assen. Il pilota Max Racing Team inizierà la gara di domani dalla prima casella in griglia! Doppietta giapponese con Tatsuki Suzuki secondo e protagonista di una caduta proprio sul finale del turno. Prima fila che si chiude con Izan Guevara, brilla ancora David Muñoz 4°, Dennis Foggia scatterà dalla quinta posizione. In difficoltà invece il leader Moto3, Sergio García è solo 18°! Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: avanzano tre spagnoli e Nepa

Quattro italiani in azione in questa prima sessione di qualifiche, compreso il sostituto Luca Lunetta. Ma c’è anche Diogo Moreira, il sorprendente rookie ancora convalescente dopo il fastidioso infortunio ad un polso accusato al Mugello. Daniel Holgado invece ha già ricevuto una Long Lap Penalty da scontare in gara per una caduta con bandiere gialle nel corso delle libere 2. È proprio lo spagnolo a comandare la Q1, seguito da Adrián Fernández, Xavi Artigas e Stefano Nepa.

Q2: il guizzo di Ayumu Sasaki

Fellon è regolarmente in azione: si temeva un infortunio dopo il brutto highside delle FP3, invece il pilota francese è “solo” dolorante. Scatta la battaglia per l’ultima pole position prima della lunga pausa estiva, con gli italiani però che appaiono un po’ più indietro… A referto una caduta per John McPhee alla Haarbocht, segue poco dopo un incidente per Tatsuki Suzuki (in quel momento in pole) alla curva 7. Ma ecco che arriva Ayumu Sasaki con un ultimo gran giro, la pole position diventa sua! Per la prima volta dal 2019 rieccolo davanti a tutti, affiancato dal giapponese di Leopard e da Izan Guevara. Dennis Foggia è 5°, dietro al sorprendente rookie David Muñoz.

Foto: Max Racing Team