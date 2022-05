Scattano le prime sessioni della domenica, tre warm up a precedere tutte le competizioni in programma. Turno Moto3 chiuso con Deniz Öncü al comando, in Moto2 svetta Sam Lowes, per poi finire con la MotoGP e Takaaki Nakagami in testa. Tutto pronto ora per quattro gare da non perdere, compresa Gara 2 per la MotoE dopo la super battaglia vista sabato pomeriggio. Vediamo com’è andata questa mattina, ricordando tutti gli orari del GP.

Warm Up Moto3

8:48 – Da ore gradinate pienissime per questo GP. Il primo a Jerez con la capienza al 100% dall’esplosione della pandemia.

Foto: Valter Magatti

8:59 – Le prime notizie sono alcune sanzioni comminate ieri. A cominciare da Ayumu Sasaki e Carlos Tatay, che scatteranno in fondo alla griglia ed avranno anche una Long Lap Penalty da scontare. Questo per guida irresponsabile in Q2. Stessa sanzione per Gerard Riu, ma per guida irresponsabile nelle FP3.

9:02 – Doppietta Aspar Team ieri in qualifica. Izan Guevara ed il leader Moto3 Sergio Garcia non hanno lasciato scampo ai rivali, il resoconto.

9:05 – Scatenato Deniz Öncü, in bella evidenza fin da subito, più indietro gli italiani.

9:10 – Brutto incidente con tre piloti coinvolti. Ivan Ortolá e Riccardo Rossi vengono a contatto poco prima della curva Pedrosa. La moto ‘impazzita’ del rookie spagnolo però torna in pista e colpisce l’incolpevole Joel Kelso poco più avanti. Piloti OK!

9:14 – Classifica stabilizzata con Deniz Öncü in vetta su Carlos Tatay e Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia è 7°. Più ‘tranquilli’ i ragazzi Aspar.

Warm Up Moto2

9:18 – Non manca una sanzione anche in questa categoria. Niccolò Antonelli, ‘lento’ in Q1, dovrà scontare una Long Lap Penalty in gara.

9:20 – È la festa della mamma in Spagna. Fermín Aldeguer mostra il suo personale omaggio per mamma Rosa.

9:21 – Ricordiamo, ieri è arrivata la prima pole position per Ai Ogura. Un’altra festa per Honda Team Asia, pilota giapponese da tenere d’occhio anche per la gara.

9:23 – Da sottolineare lo sforzo eroico di Aron Canet, fresco di intervento per infortunio. Il pilota Pons è 4° in griglia!

9:27 – Sam Lowes svetta in questa sessione mattutina. Il britannico, 3° in griglia, è l’osservato speciale per la corsa assieme ad Ogura.

9:31 – Curva Pedrosa protagonista di tantissimi incidenti. L’ultimo è quello di Marcos Ramírez.

9:34 – Classifica finale con Sam Lowes al comando, seguono Fermín Aldeguer e Marcel Schrötter. Canet si conferma ancora nelle zone alte, pronto alla battaglia.

Warm Up MotoGP

9:38 – Super pole position ieri per Pecco Bagnaia! Il pilota Ducati ora deve completare l’opera, servono punti importanti in gara.

9:39 – Fabio Quartararo ed Aleix Espargaró accanto a lui in prima fila. Serve un’altra rimonta per Alex Rins, ancora con problemi in qualifica e solo 14° in griglia.

9:40 – Bandiera verde, via ai 20 minuti di warm up. Ultimo turno utile per prove ed aggiustamenti in ottica gara.

9:47 – Duo Repsol Honda provvisoriamente al comando, finché non si fanno vedere i due piloti francesi.

9:49 – Prevalenza di doppia media in pista, tranne Pol Espargaró e Miguel Oliveira con la soft posteriore.

9:50 – Pecco Bagnaia conservativo a livello fisico, eccolo entrare in pista a metà sessione.

9:56 – Buon turno per i ragazzi LCR Honda. Takaaki Nakagami in particolare si porta in vetta alla classifica dei tempi.

9:59 – Secondo Piero Taramasso, le scelte di gomme per la gara sono chiare. “Dura anteriore e media posteriore”, come ha dichiarato a motogp.com nel corso del warm up. Ovvero le stesse opzioni adottate nel GP dell’anno scorso.

10:04 – Vetta che non cambia. Il pilota giapponese comanda su Fabio Quartararo ed un terzetto Ducati. Sarà una gara da non perdere.

Foto: Valter Magatti