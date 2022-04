MotoGP Jerez: Pecco Bagnaia, la pole che frantuma il record assoluto

Potere Ducati in questa giornata di qualifiche a Jerez. Ecco emergere Pecco Bagnaia, capace di piazzare una bella pole position con annesso record assoluto del tracciato. Un grande risultato che interrompe così quanto fatto da Fabio Quartararo, sempre in pole sulla pista spagnola da quand’è in MotoGP. Il campione in carica è secondo, ottima terza piazza per Aleix Espargaró, ma brilla anche Marco Bezzecchi arrivato dalla Q1. Inquadrati nel corso dei turni anche Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, ex rivali in pista, grandi rappresentanti del motociclismo spagnolo ed internazionale. Con anche una foto ricordo assieme ad una fan speciale… Lorenzo diventerà ufficialmente MotoGP Legend in serata.

Q1, avanzano le Rosse

In azione anche Alex Rins, ricordiamo leader ex aequo con Quartararo. C’è pure Johann Zarco, uno dei cinque piloti Ducati di punta, attenzione poi a Marco Bezzecchi in agguato per il colpaccio. Ricordiamo che è rimasto fuori dalla Q2 diretta per appena 7 centesimi. Emerge presto il pilota Suzuki, che vola provvisoriamente al comando davanti a Pol Espargaró, ma si fa vedere anche il rookie italiano di VR46, prima di una scivolata alla curva 2. A referto un incidente alla curva 1 per Remy Gardner, mentre l’assalto finale premia Johann Zarco, in vetta proprio allo scadere. Passa una coppia in rosso, visto che secondo è Marco Bezzecchi, mentre Rins incredibilmente perde tantissimo nel settore finale e rimane fuori… Molto deluso anche Espargaró per questa esclusione.

Q2: Pecco Bagnaia da record

Scattano le qualifiche più importanti, ora si lotta per la pole position sulla pista dedicata ad un campionissimo come Angel Nieto. Tra i 12 c’è anche Maverick Viñales, che oggi ha ricevuto anche un incoraggiamento speciale per il suo GP di casa.

Non inizia bene Jorge Martín, subito scivolato alla curva 1 e di corsa al box per ripartire con la seconda moto. Tanti giri vengono cancellati per queste bandiere gialle, ma in vetta è già Quartararo-Bagnaia. A referto anche un incidente per Joan Mir, pure lui alla prima curva, ma pure Enea Bastianini scivola poco dopo, nel suo caso alla curva Pons. Da segnalare invece che Pecco Bagnaia vola al comando e per rimanerci! Super pole position per il pilota Ducati, a precedere Fabio Quartararo ed Aleix Espargaró.

I settori migliori

Foto: motogp.com