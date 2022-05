Pole position assegnate a Pecco Bagnaia in MotoGP, ad Ai Ogura in Moto2 ed a Izan Guevara in Moto3. Oltre ad Eric Granado vincitore di Gara 1 MotoE. Domenica tocca a tutte le altre gare, chi avrà la meglio? Una domenica frizzante, decisamente da non perdere. Tutti gli orari TV del Gran Premio di Spagna, con diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 poi gli appassionati potranno vedere tutto in diretta, comprese le due gare della MotoE.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

La programmazione Sky Sport

Domenica 1 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Domenica 1 maggio

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

15:30 Diretta MotoE Gara 2

Foto: motogp.com