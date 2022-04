MotoE Jerez, Gara 1: Eric Granado in trionfo, Ferrari sul podio

Sette podi in totale, sei di questo sono vittorie. Eric Granado inizia al meglio la stagione 2022 con un successo in una prima gara senza respiro al circuito di Jerez. Il pilota più vincente della MotoE, sempre a caccia di quel titolo che continua a sfuggire… Intanto ecco un primo tassello, un successo anche per LCR, alla seconda vittoria della categoria! Il campione WorldSSP Dominique Aegerter è sul secondo gradino del podio, terza piazza per Matteo Ferrari che beneficia di una sanzione. Che peccato per Casadei… Il resoconto di Gara 1, domani c’è la seconda corsa: tutti gli orari dell’evento.

La gara

Prime qualifiche con il format Q1-Q2 chiuse con Miquel Pons in pole position, Hector Garzó e Mattia Casadei completano la prima fila (il resoconto). È lo spagnolo di Tech3 il migliore al via, beffando il poleman e l’italiano per volare subito al comando. Ci prova però Casadei, si prende con decisione la prima piazza, ma Garzó non è d’accordo e risponde poco dopo. Dietro c’è un po’ di “traffico” con qualche lungo ma senza incidenti, fino al highside di Finello alla curva Lorenzo dopo circa un giro di gara. Pilota OK, ci riproverà domani in Gara 2… Attenzione anche ai limiti di pista, con Ferrari, Aegerter, Herrera, Forés e Ruiz presto osservati speciali della Direzione Gara.

Credits: Valter Magatti

In vetta invece si crea un quintetto scatenato in lotta per il podio. Il trio della prima fila, Granado ed Aegerter sembrano avere qualcosa in più sugli altri e decisamente non si risparmiano. Fino al pasticcio a quasi 2 giri dalla fine: Pons e Casadei vengono a contatto e ha decisamente la peggio l’italiano, KO alla curva Lorenzo. Evitato di un soffio da chi seguiva… Arriva una Long Lap Penalty per Pons, mentre Eric Granado riesce a sfruttare tutta la situazione. Super trionfo per il brasiliano, seconda vittoria per LCR dopo quella di Pons nel 2021! Podio per Dominique Aegerter e Miquel Pons, ma quest’ultimo deve scontare la sanzione: riceve tre secondi di penalità, ‘promosso’ quindi Matteo Ferrari! Sanzioni finali di tre secondi anche per il rookie Alcoba ed il sostituto Ruiz.

La classifica

Foto: motogp.com