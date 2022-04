MotoE Jerez: Miquel Pons primo poleman delle “qualifiche MotoGP”

Prime qualifiche in “stile MotoGP” che premiano Miquel Pons. Anzi, non proprio, visto che il pilota LCR è protagonista di un incidente nel corso della Q2. Ma poco prima aveva piazzato il miglior crono e lo mantiene fino alla bandiera a scacchi! Inizia così la stagione MotoE, con un ottimo Hector Garzó di ritorno ed immediatamente protagonista in prima fila. Mattia Casadei, al primo round coi colori del team Pons, completa la top 3 di giornata, mentre il collega e campione in carica Jordi Torres è solo 7°. Domani ci sarà la prima delle due gare in programma, ricordiamo tutti gli orari dell’evento a Jerez.

Q1: svettano Canepa ed Escrig

Una novità della stagione 2022. Le due sessioni di libere disputate in precedenza hanno decretato la top 8 già in Q2, mentre gli altri devono disputare questa Q1. Protagonisti gli italiani Zannoni, Canepa, Manfredi e Finello, oltre ai due sostituti Tulovic e Ruiz, per finire con Maria Herrera e gli altri esordienti. La contesa è per le prime due posizioni, valide per passare al turno successivo. Finisce prematuramente però la sessione di Yeray Ruiz, scivolato alla Lorenzo a tre minuti dalla fine, mentre è Niccolò Canepa il migliore della sessione. Seguito da Alex Escrig, non male come debutto per il giovane spagnolo di Tech3.

Q2: inizia Miquel Pons

Da notare che i due ragazzi arrivati dalla Q1 hanno una gomma in più a disposizione per disputare questo secondo turno. La lista dei 10 è completa, scatta così la lotta serrata per la pole position. Da segnalare Miquel Pons scivolato alla Aspar poco dopo aver stampato il miglior crono provvisorio di questa sessione. Per questo motivo il gran tempo di Granado viene cancellato, ma in seguito nessuno raggiungerà più la vetta! Festa LCR quindi con il suo pilota spagnolo, alla seconda pole in MotoE dopo quella ottenuta nel 2021, anno d’esordio nella categoria. Completano la prima fila Hector Garzó e Mattia Casadei.

Foto: Valter Magatti