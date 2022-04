Decisa la griglia di partenza Moto3 per il Gran Premio di Spagna. Diogo Moreira è arrivato direttamente in Q2 da leader, ma sono gli spagnoli i re delle qualifiche. Izan Guevara in particolare, alla sua seconda pole in carriera, con il leader iridato Sergio Garcia subito alle spalle e Jaume Masiá terzo. Dennis Foggia darà l’assalto al capoclassifica di categoria dalla quarta casella, miglior italiano in griglia di partenza. Si prospetta una corsa da non perdere, tutti gli orari del GP.

Foto: Valter Magatti

Q1

12:35 – Tutti in pista, ci sono quattro posti da conquistare per passare il turno. In azione anche gli italiani Elia Bartolini, Matteo Bertelle e Stefano Nepa.

12:40 – Ottima partenza per l’esordiente Scott Ogden, presto in vetta davanti a Xavi Artigas, Kaito Toba e Daniel Holgado.

12:43 – Ricordiamo che Adrián Fernández è in azione con una lesione ad una mano riportata a Portimao. Sta stringendo i denti, ma il weekend continua. Oltre ad Ana Carrasco con un polso infortunato dal GP in Argentina.

12:48 – Bertelle è l’unico ancora senza un riferimento cronometrico. Scatta l’assalto finale.

12:50 – Giochi di scie per gli ultimi giri, ma ci sono errori di tempo. Fernández, Riu, Azman, Ogden e Artigas prendono la bandiera a scacchi prima dell’ultimo tentativo! Per tutti gli altri invece il turno continua…

12:51 – A referto un violento highside per Syarifuddin Azman alla curva Pedrosa. Sembra senza conseguenze per il sostituto di Surra.

12:53 – Svetta Kaito Toba, che si prende così il miglior tempo verso la Q2. Seguono Scott Ogden, Matteo Bertelle e Xavi Artigas, Holgado invece viene spinto fuori all’ultimo.

Q2

12:58 – I quattro piloti citati quindi sono gli ultimi ad unirsi alla lotta per la pole position.

13:04 – Battaglia incandescente fin da subito: dagli esordienti al leader Moto3 Garcia, è una sequenza ininterrotta di giri veloci.

13:09 – Breve ‘quiete’, mancano sei minuti alla bandiera a scacchi. Sergio Garcia comanda la classifica davanti ad Ayumu Sasaki ed a Riccardo Rossi.

13:11 – ‘Scossone’ per Izan Guevara, che tiene però il passo nel suo giro lanciato, passando così davanti al compagno di box. Emerge anche Deniz Öncü, poco dopo 3°.

13:14 – Toba è l’unico senza ancora un tempo, ma ora sono tutti in pista: scatta l’ultimo assalto alla pole. Con Garcia, Sasaki, Rossi, Yamanaka, Kelso e Ortolá che prendono per primi la bandiera a scacchi…

13:18 – Ultimi giri completati, è doppietta per Aspar Team. Pole position di Izan Guevara, seconda piazza per il leader Moto3 Sergio Garcia. All’ultimo è terzo Jaume Masiá, che scalza così Dennis Foggia dalla prima fila.

Foto: motogp.com