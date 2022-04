Secondo giorno sul tracciato di Jerez de la Frontera. Si riparte da Izan Guevara, si finisce con Diogo Moreira. Il rookie brasiliano piazza la zampata in questa importante sessione del sabato mattina proprio davanti al pilota Aspar Team. Ottimo terzo David Salvador, ricordiamo sostituto di John McPhee! Tre italiani passano direttamente in Q2, da segnalare invece due assenze per conseguenze di alcuni incidenti. Chi brillerà in qualifica? I punti importanti delle FP3, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

8:50 – Scatta la seconda giornata a Jerez sotto un cielo parzialmente nuvoloso con temperature tra i 15 ed i 18° C. Un po’ più “fresco” rispetto al pomeriggio di ieri, da vedere chi riuscirà a migliorarsi.

8:52 – Come detto, il venerdì di libere si è chiuso con Izan Guevara in vetta, gli italiani invece sono più lontani. Valori stravolti oggi? Le FP3 saranno determinanti per le qualifiche.

8:56 – Da sottolineare l’assenza di Lorenzo Fellon per la lussazione della spalla destra.

9:00 – È finito anzitempo anche il weekend di Joshua Whatley. Il rookie britannico ha accusato malesseri dopo l’incidente di ieri, il suo GP si chiude così.

9:15 – Al momento Kaito Toba, Joel Kelso ed Elia Bartolini sono gli unici in grado di migliorarsi rispetto a ieri. Non abbastanza però per la Q2 provvisoria.

9:26 – Qualche problema sulla moto di Stefano Nepa: una fumata bianca dal posteriore della sua KTM parla chiaramente… Mentre Sergio Garcia è scatenato: una serie di giri veloci lo portano in vetta.

9:31 – Anzi, è testa a testa tra i ragazzi del team Aspar: si fa vedere anche Izan Guevara, che risponde presto al compagno di squadra.

9:38 – È iniziato l’assalto finale, sorpresa Diogo Moreira! O forse no… Intanto però il rookie brasiliano è balzato al comando. Non bene invece Scott Ogden, scivolato alla curva 1.

9:40 – Tatsuki Suzuki nei guai quasi allo scadere: di colpo la sua Honda rallenta! Il pilota giapponese riesce a riportarla al box, oltre ad ufficializzare un posto in Q1…

9:44 – La classifica è ufficiale: Diogo Moreira arriva in Q2 con il tempo di riferimento! Segue Izan Guevara, ma la vera sorpresa è David Salvador 3°! Niente male per un ‘semplice’ sostituto… Dennis Foggia, Andrea Migno e Riccardo Rossi sono i tre italiani in top 14.

La classifica FP2/combinata

Foto: Valter Magatti