La sua prima pole position in Moto2. Ai Ogura, ormai solida realtà del Sol Levante, riesce finalmente a trovare la quadra in qualifica. Arriva così la prima pole position nella classe intermedia! Un’altra bella festa in Honda Team Asia, i suoi ragazzi stanno davvero regalando sorrisi in questo inizio di stagione. Tony Arbolino è gran secondo seguito da Sam Lowes, non è giornata per Jake Dixon… I punti salienti delle qualifiche, ricordando gli orari del GP.

Q1

15:08 – Tra i piloti in questo turno c’è anche Jorge Navarro, sul podio giusto pochi giorni fa a Portimao… Come rappresentanti italiani, sono in pista Romano Fenati, Simone Corsi, Niccolò Antonelli, Alessandro Zaccone e Stefano Manzi (dalle FP3 sostituto di Kubo).

15:12 – Partenza sprint per Zaccone, piazzatosi presto nella top 4 utile per cercare di passare il turno, l’inizio di una lotta sempre serrata con tantissimi protagonisti.

15:18 – Navarro, Chantra, Arenas, Bendsneyder e Ramírez tra i più agguerriti a caccia delle prime quattro posizioni importanti.

15:21 – Meglio detto, Somkiat Chantra in particolare sta brillando in questa prima sessione di qualifiche. In breve tempo stampa il miglior tempo del weekend per la Moto2!

15:27 – Il pilota thailandese riesce così a passare in Q2 con il tempo di riferimento. Assieme a lui ce la fanno Jorge Navarro, Albert Arenas e Bo Bendsneyder.

Q2

15:35 – I quattro piloti si uniscono agli altri, i 18 sono ora pronti per dare il via alla lotta per la pole position.

15:40 – All’entrata della curva 1 Jorge Navarro tenta il salvataggio con il gomito, ma non va a buon fine e conclude a terra.

15:42 – Tra i più veloci c’è anche Aron Canet, un risultato già eccezionale vista la lesione fresca di operazione!

15:46 – Volano i ragazzi Marc VDS, ma ancora di più Ai Ogura che passa loro davanti, prendendosi la pole provvisoria.

15:50 – Non è una Q2 positiva per Jake Dixon: costantemente attorno alla top ten, finisce anzitempo per un incidente.

15:52 – SUPER AI OGURA! Il pilota giapponese di Honda Team Asia conquista così la sua prima pole position Moto2. Prima fila completata da Tony Arbolino e Sam Lowes.

Foto: motogp.com