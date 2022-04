Moto2: il podio di Navarro e il botto di Canet, le due facce del team Pons

Un Gran Premio del Portogallo davvero da brividi per quanto riguarda la Moto2. Il riferimento va chiaramente al pauroso incidente che ha messo fuori causa una decina di piloti, soprattutto i protagonisti nelle prime posizioni gara. Tra loro anche Aron Canet, al comando fino al botto che sfortunatamente ha portato con sé anche un doppio infortunio. Curiosamente invece la ripartenza ha favorito Jorge Navarro, tutt’altro che a posto fisicamente ma capace di sfruttare la situazione e di prendersi la prima top 3 stagionale. Un quinto round agrodolce quindi per il team Pons, che festeggia il suo primo podio dal 2020 ma che potrebbe dover rinunciare al #44 nella tappa a Jerez tra pochi giorni.

Aron Canet, doppia sfortuna

Seconda occasione per assicurarsi la prima vittoria di categoria, ma la fortuna davvero non è al suo fianco in questo inizio di stagione 2022. Aron Canet si era assicurato sabato una bella pole position, la seconda in Moto2, ed era determinato a riscattarsi. Il ricordo della caduta di Austin, proprio quand’era al comando della corsa, era un’ottima motivazione per puntare ad un finale decisamente diverso. Almeno queste erano le intenzioni e la corsa era partita perfettamente, con lui, Beaubier ed Ogura in fuga, riservandosi così la lotta per il podio. Ma ecco che alla curva 2 arriva la pioggia ed il trio è protagonista di tre highside quasi in sincro. L’inizio di una sequenza di incredibili cadute che porterà alla bandiera rossa. Ma al povero Canet va peggio due volte: frattura del radio (da operare) e del mignolo della mano sinistra. Il Gran Premio di Spagna è tra pochi giorni, sarà difficile trovarlo al via.

Jorge Navarro ne approfitta

Dall’altra parte del box Pons c’era un pilota che invece partiva già svantaggiato. Jorge Navarro infatti era in azione con una lesione ad un ginocchio riportata mentre si allenava in flat track. Affrontare una pista come Portimao così quindi non era certo una passeggiata, oltre alle avverse condizioni meteo, ma il valenciano ha stretto i denti ed è scattato regolarmente. In gara è stato fortunato, il fatto di essere più indietro gli ha permesso di evitare di venire coinvolto nel disastro e di riuscire a ripartire senza problemi. Si ritrova quarto nella nuova griglia per la gara-sprint, ma è una super battaglia per il podio. Mentre Roberts vola via, dietro è una lotta senza quartiere, finché Vietti non arraffa il secondo posto e Navarro conquista il terzo gradino del podio. Un risultato strepitoso per la squadra, che interrompe così il digiuno di podi, ma anche per lui stesso dopo il 3° posto di Silverstone 2021. La nota lieta per la truppa di Sito Pons in un fine settimana complicato.

Foto: motogp.com