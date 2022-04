Vittoria di Aleix Espargarò a Termas de Rio Hondo, Aprilia raggiunge un traguardo storico dopo la pole position di ieri. Sul podio Jorge Martin e Alex Rins. 5° Pecco Bagnaia

LEGGI ANCHE VIDEO MotoGP: Guarda qui le highlights del GP Argentina

-2 giri: Caduta di Fabio Di GIannantonio, bella sfida tra Martin e Aleix per la vittoria del GP di Argentina.

-3 giri: L’Aprilia resta al comando ma Jorge Martin non molla l’osso. Alex Rins in zona podio.

–5 giri: Aleix Espargarò al comando!

-6 giri: Aleix ci riprova ma va ancora lungo. Luca Marini 9°, Enea Bastianini 11°.

-8 giri: Aleix Espargarò supera Jorge Martin, ma il pilota Aprilia sbaglia la staccata e si rimette all’inseguimento del pilota Pramac. 3° e 4° posto per Alex Rins e Joan Mir, 5° Maverick Vinales seguito da Pecco Bagnaia. Recupera Fabio Quartararo che sale in ottava piazza. In difficoltà Jack Miller che gravita 14°.

-10 giri: Bastianini prova l’assalto a Luca Marini, ma va lungo e perde diverse posizioni. 6° Pecco Bagnaia

-11 giri: Caduta di Pol Espargarò.

-12 giri: La sfida per la vittoria sembra una questione a due fra Jorge Martin e Aleix Espargarò, ma il calo delle gomme potrebbe riservare qualche sorpresa…

-14 giri: Una bucatura ha fermato la M1 di Franco Morbidelli! La top-5 resta invariata: Jorge Martin, Aleix Espargarò, Alex Rins, Pol Espargarò e Joan Mir. Sfida Marini-Bagnaia per la settima posizione.

-16 giri: Bagnaia ha guadagnato un’altra posizione e sale 8°, davanti a lui l’Aprilia di Maverick Vinales e il compagno di Academy Luca Marini.

-18 giri: Aleix Espargarò resta incollato alla Ducati di Jorge Martin separati da due decimi di secondo. 4° e 5° posto per le Suzuki di Rins e Mir. Problemi anche per la Yamaha di Franco Morbidelli.

-20 giri: Problema all’abbassatore anteriore per Andrea Dovizioso che è rimasto agganciato… Cade Johann Zarco alla curva 2.

-22 giri: Jorge Martin resta davanti seguito dai fratelli Aleix e Pol Espargarò, Alex Rins e Luca Marini raccolti in due secondi. 9° posto per Pecco Bagnaia.

–24 giri: Problemi per Quartararo che scivola 13°, Enea Bastianini salta in top-10. Bella sfida tra Luca Marini e Pol Espargarò per la terza posizione. 11° Pecco Bagnaia. Si ferma la Yamaha di Andrea Dovizioso per un problema alla sua moto: era già successo due settimane fa in Indonesia…

-25 giri: Ottima partenza di Jorge Martin che si piazza al comando, seguito da Aleix Espargarò, Luca Marini, Pol Espargarò, Alex Rins, Taka Nakagami, Joan Mir, Fabio Quartararo e Brad Binder.

Il pre-gara di MotoGP a Termas de Rio Hondo

19:55 – Saranno 25 i giri da compiere prima della bandiera a scacchi. 4,8 km la lunghezza del circuito, 5 le curve a sinistra e 9 a destra, il rettilineo ha una lunghezza di 1.076 metri.

19:50 – Risuona l’inno argentino sul circuito di Termas de Rio Hondo. Sugli spalti ci sono circa 90mila spettatori.

19:47 – Enea Bastianini proverà a difendere la leadership del Mondiale MotoGP: “Ho fatto un po’ più di fatica rispetto alle altre piste, stamattina ci siamo sistemati, speriamo di fare una bella gara“.

19:45 – La MotoGP ritornerà subito in pista fra cinque giorni per il GP di Austin. Marc Marquez dovrebbe dare un altro forfait, ma il suo rientro sembra imminente…

19:30 – Jorge Martin è tra i favoriti per la vittoria nel GP di Argentina: “Ho fatto davvero grandi progressi in qualifica dopo aver lottato un po’ tutto il giorno per trovare il limite. Posso frenare molto forte, avere molta fiducia e sentirmi benissimo. Finora è il miglior week-end dell’anno“.

19:24 – A Termas de Rio Hondo suona l’Inno di Mameli dopo la vittoria di Celestino Vietti in Moto2. Da Imola arrivano i complimenti di Valentino Rossi, team owner del Mooney VR46: “Celestino è un animale da gara, nelle prove siamo sempre in apprensione e poi la domenica sembra che arriva un altro pilota. Ha fatto paura, complimenti a lui. Ieri Luca Marini è stato bravissimo, vediamo cosa riuscirà a fare“. La prima gara del Dottore nel GT WCE si è conclusa al 17° posto a causa di un errore al rientro ai box.

La pole position dell’Aprilia

Sul circuito di Termas de Rio Hondo è tutto pronto per il Gran Premio di Argentina, terzo round della stagione MotoGP 2022. Un week-end che non sarà dimenticato per molto tempo, dopo l’annullamento della giornata di venerdì per il ritardo nell’arrivo delle casse in autodromo. Ma è una gara storica anche per Aprilia, che ha conquistato la pole position dopo oltre venti anni grazie al best lap firmato da Aleix Espargarò nelle qualifiche del sabato. Un risultato che certamente non dà punti in classifica ma che ricompensa il duro lavoro svolto dal team di Noale in questi anni.

Il maggiore dei fratelli di Granollers è da sei anni con la Casa di Noale e dopo il podio di Silverstone nel 2021 raggiunge un altro traguardo storico per il marchio veneto. “È una bella sensazione quando sei il più veloce in pista. Dedico questo successo a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto MotoGP in Aprilia, compresi i tecnici del reparto corse che non sono in pista ma a Noale”.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

In prima fila ci sono due Ducati, ma non quelle del team factory: 2° Jorge Martin, sempre in prima fila in questo inizio di campionato MotoGP, 3° Luca Marini, che regala un bel risultato al nuovo team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Scatteranno dalla seconda fila la Honda di Pol Espargarò, l’Aprilia RS-GP di Maverick Vinales e la Yamaha M1 di Fabio Quartararo. A seguire Alex Rins, Joan Mir e Johann Zarco. Pecco Bagnaia, uno dei favoriti alla vigilia del Mondiale, è soltanto 12° ed è chiamato a raccogliere punti importanti per la sua classifica che al momento è ferma a quota 1 dopo il 15° posto in Indonesia. Jack Miller scivola dall’11° al 14° posto dopo la sanzione rimediata per aver ostacolato il giro veloce di Quartararo nella Q2.

Sono chiamati alla rimonta gli italiani Enea Bastianini (13°), Franco Morbidelli (15°), Marco Bezzecchi (17°), Andrea Dovizioso (18°) e Fabio Di Giannantonio (20°). Ancora problemi per il ‘Dovi’ in sella alla M1 del team satellite RNF: “Non sto facendo i progressi che voglio perché non sono abbastanza bravo a guidare. La 18esima posizione in griglia è la realtà al momento, ma faremo tutto il possibile per ottenere il meglio dalla gara di domenica”.