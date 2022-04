MotoGP, Jack Miller sanzionato. Fabio Quartararo: “Non si guida così”

Per Ducati factory sarà un altro week-end MotoGP difficile da gestire. Pecco Bagnaia ha mancato l’entrata nel Q2 ed ha chiuso 14°, ma guadagna una posizione in griglia grazie alla penalizzazione di Jack Miller. L’australiano aveva ottenuto l’11° posto nelle qualifiche del GP di Argentina, ma ha ricevuto una sanzione di tre posizioni in griglia per aver rallentato Fabio Quartararo all’ingresso della curva 7.

Jack Miller e le qualifiche MotoGP

Una Q2 da dimenticare per l’australiano della Ducati: prima una caduta alla 1 e poi la penalizzazione che lo fa scivolare in quinta fila. “Ho ricevuto un penalty e non capisco. Abbiamo cambiato la moto e la mia tuta dopo l’incidente e stavo solo cercando di abituarmi al giro – ha raccontato Jack Miller -. Ero in transito normalmente e non ho intenzionalmente intralciato nessuno“. Cambia poco la situazione dell’alfiere di Borgo Panigale che si vede lontano dal vertice, nonostante una buona FP2 che lo ha visto chiudere in terza piazza. Il vero problema sono i dossi presenti sulla pista di Termas de Rio Hondo: “Bisogna sapere come evitarli nel miglior modo possibile, alla fine è uguale per tutti“.

Quartararo rimprovera Miller

Fabio Quartararo si è visto spodestare dalla prima fila e oggi scatterà dal 6° posto, che solleva qualche critica nei confronti dell’avversario. “Lui non era proprio sulla linea, ma in quel tipo di curva quando arrivi molto velocemente in quarta marcia e c’è qualcuno in traiettoria è fastidioso. Secondo me non va bene guidare così, ma è andata così, ho fatto del mio meglio e sappiamo di aver perso qualcosa. La seconda fila non è proprio il massimo. Abbiamo una buona posizione di partenza per la gara – ha concluso il campione in carica della MotoGP -. Il nostro passo non è dei migliori, ma è sufficiente per fare una buona gara”.