LIVE MotoGP Argentina: diretta Qualifiche in tempo reale

22:00 – Marc Marquez è rimasto a Madrid dopo il nuovo caso di diplopia susseguente alla caduta nel warm-up a Mandalika. Salterà anche la prossima gara ad Austin in programma fra meno di una settimana. Al suo posto Stefan Bradl: “Sono sei mesi che non partecipo a un Gran Premio e non ho lo stesso ritmo di gara dei miei colleghi piloti abituali“.

21:55 – La Q1 della MotoGP prenderà il via alle 22:05.

21:50 – Sarà una prima manche di qualifiche MotoGP sul filo del rasoio. Nella Q1 Bagnaia, Pol Espargarò, Bastianini, Morbidelli, Oliveira proveranno a giocarsi l’accesso alla seconda manche.

21:45 – Attimi di rabbia in pista durante le FP2: Pecco Bagnaia ha qualcosa da ridire a Pol Espargarò…

21:40 – Bagnaia e Bezzecchi troppo vicini e il Bez riporta una caduta. Entrano nella Q2 Espargarò, Vinales, Miller, Quartararo, Binder, Rins, Mir, Martin, Zarco e Marini. Ancora fuori dalla top-10 Pecco Bagnaia.

21:35 – Il layout di Termas de Rio Hondo sembra favorire le caratteristiche delle Aprilia che si piazzano al comando della classifica combinata delle prove libere MotoGP. 3° crono per Fabio Quartararo seguito dalle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Pecco Bagnaia 11°.

Prendono il via le qualifiche MotoGP tra le più discusse nella storia del Motomondiale. Sul circuito di Termas de Rio Hondo si vive un sabato davvero particolare, con FP1 e FP2 che anticipano Q1 e Q2 a distanza di poche ore, a causa dell’inconveniente dell’aero cargo che, per un’avaria al motore, ha ritardato la consegna di molte casse contenti i materiali di diversi team, costringendo a condensare il GP di Argentina in due giorni. Annullate le FP3 e le FP4, i due turni di libere sono stati estesi a 60 minuti al posto dei classici 45 minuti per sessione.

L’impresa di Nakagami nelle FP1

Nella prima sessione di prove libere è Taka Nakagami a segnare il miglior crono su una pista sporca, dove non si correva dal marzo 2019. Il giapponese del team LCR Honda è rientrato in gioco proprio grazie all’annullamento del venerdì dopo essere risultato positivo al tampone. Nella giornata di ieri, dopo l’esito negativo, ha preso un volo per il Sudamerica ed è arrivato stamane in autodromo per partecipare al GP di Argentina. Una storia davvero rocambolesca che Nakagami non dimenticherà per tutta la vita!

Il riassunto delle prime libere MotoGP

Alle sue spalle si sono piazzati il campione in carica della MotoGP Fabio Quartararo a 127 millesimi da Takaaki, seguito dalla Honda di Pol Espargarò a 195 millesimi dal compagno di marca. Le RC213V dimostrano di poter dettare il passo sul tracciato di Rio Hondo, nonostante l’assenza del pilota di punta Marc Marquez alle prese con un nuovo caso di diplopia. 4° Aleix Espargarò al termine delle FP1, seguito da uno strepitoso Marco Bezzecchi in sella alla Ducati GP21 del team Mooney VR46: la squadra di Tavullia, insieme a Gresini Racing, hanno dovuto allestire box e moto in fretta e furia durante la notte, come raccontato da David Munoz, capotecnico di Luca Marini.

Tra i primi dieci del primo turno di prove libere MotoGP anche le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, l’Aprilia di Maverick Vinales e le KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder. Di un soffio fuori dalla top-10 la Ducati GP22 di Enea Bastianini, mentre Pecco Bagnaia e Jack Miller dovranno necessariamente alzare il ritmo se vogliono guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2. Ultimo crono per Andrea Dovizioso che ha impostato il suo miglior giro in 1’40″7 e un gap di 1,6″ dal best lap di Nakagami.