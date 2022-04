MotoGP, casse scaricate nel paddock: ultimi aggiornamenti da Rio Hondo

Il week-end di MotoGP in Argentina è salvo seppure sarà fortemente condizionato dal ritardo dell’aereo cargo, atterrato a Tucuman alle 21:48 ora locale (02:48 in Italia). I tir che hanno trasportato le casse sono arrivate a notte fonda sul circuito di Termas de Rio Hondo ed ora è corsa contro il tempo per allestire le moto in vista delle prove libere che cominceranno alle 12:35 (17:35 in Italia). Sarà un GP di Argentina molto “sui generis” dove qualche pilota “outsider” potrebbe approfittare della situazione per imporre il suo gioco.

L’aereo più pazzo della MotoGP

Con due giorni di ritardo il volo cargo Boeing 747-222B è atterrato in Argentina, c’è poco tempo per preparare al meglio i prototipi in vista delle prove libere e delle qualifiche. L’app Flightradar24 è stata presa d’assalto per seguire i movimenti dell’aereo più discusso di questo week-end. Rimasto bloccato a Mombasa (Kenya) a causa di un guasto al motore, ha fatto tappa a Lagos in Nigeria per un primo scalo tecnico, qui ha perso alcune ore che hanno fatto temere il peggio. Secondo le ultime informazioni ci sono volute diverse ore per trasportare le 100 tonnellate di materiali sul circuito di Rio Hondo, arrivate in loco poco dopo le 2 di notte.

Le casse mancanti

Oltre ad un carico gomme Michelin mancavano all’appello 10 container del team Ducati factory, tutto il carico dei team Gresini e Mooney VR46, 2 casse del team Yamaha RNF, 4 casse Negishi, 10 per Yamaha factory, 9 fra KTM Factory e Tech3, 2 per Suzuki Ecstar, l’intero carico del team Gresini Moto2. E ancora: 9 casse per il team ELF Marc VDS, quasi l’intero carico del Red Bull KTM Ajo, 9 casse del team VR46 Moto2, 1 per Yamaha VR46 Mastercamp, tutto il materiale di Leopard (assente anche Christian Lundberg) e una cassa del team Avintia Moto3.

Il nuovo programma

Nel paddock MotoGP è corsa contro il tempo per montare e revisionare le moto prima di scendere in pista. Non sarà solo una questione di prestazioni ma anche di sicurezza, in quanto si concentrerà il lavoro di due giorni in poche ore. I team maggiormente interessati dall’intoppo aereo prepareranno una sola moto per pilota per le FP1. Per questioni di solidarietà, le squadre meno colpite potrebbero dover accettare di non utilizzare la seconda moto, al fine di rendere meno falsato questo GP di Argentina.

Piloti e team della MotoGP venerdì hanno incontrato i tifosi nel paddock di Rio Hondo, con il pubblico in delirio alla ricerca di foto e autografi dei propri beniamini. Il nuovo programma prevede l’annullamento delle FP3 e FP4 di MotoGP, mentre le prime due sessioni lieviteranno da 46 a 60 minuti. La sessione di qualifiche prenderà il via alle 17:05 ora locale (le 22:05 italiane), mentre il warm-up di domenica passa da 20 a 40 minuti.

Foto: Twitter @SpinandSteer