MotoGP, il paddock è in ansia: il lungo viaggio del Boeing 747-222B

Il paddock della MotoGP a Termas de Rio Hondo sta vivendo momenti di ansia, in attesa che le casse arrivino in autodromo per prepararsi ad un sabato “sui generis”. Prove libere e Qualifiche concentrate in una sola giornata, neppure ai tempi del Covid-19 si è arrivati a tanto. Ma gli imprevisti possono subentrare in ogni momento e la cancellazione dell’evento potrebbe essere ancora una ipotesi. Tutto dipenderà da eventuali altri intoppi.

Paddock MotoGP in attesa

Il Boeing 747-222B dell’Aerostan con sede a Manas, in Kirghizistan, dopo aver consegnato un primo carico a Tucuman è ritornato a Lombok per caricare altri container del Motomondiale. Da mercoledì sera è rimasto fermo a Mombasa per un’avaria tecnica dovuto al guasto di una valvola di alimentazione di uno dei motori Rolls-Royce e altre piccole componenti. L’equipaggio ha dovuto aspettare i ricambi reperiti in Francia e Gran Bretagna arrivati con un volo di linea, anche questi con qualche ritardo, avendo dovuto fare prima tappa a Nairobi. Nella giornata di giovedì pomeriggio i meccanici hanno apportato gli aggiustamenti necessari per consentire all’aereo cargo di lasciare il Kenya.

Fortunatamente il Boeing 747 decolla finalmente alle 06:41 di questa mattina, diretto a Lagos in Nigeria dove è regolarmente atterrato. Ma il viaggio non è ancora finito, perché adesso sta raggiungendo Lagos-Salvador (Brasile) in 6 ore, poi Salvador-Tucuman (Argentina) in 4 ore. Infine si dovrà coprire la distanza di 70 km per arrivare sul circuito di Termas de Rio Hondo. Poi toccherà ai team lavorare a ritmi serrati per arrivare pronti alle prove libere del sabato. Non tutto è così scontato, anche se Carmelo Ezpeleta rassicura i tifosi e le squadre. Nella migliore ipotesi il carico arriverà in prima serata. Intanto i fan della MotoGP affolleranno le tribune di Rio Hondo nel pomeriggio di venerdì per un evento organizzato ad hoc insieme ai piloti. Lo spettacolo continua, ma bisogna sperare che non ci siano ulteriori intoppi.

Foto Instagram @spotterstuc