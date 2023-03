Jorge Martin furioso con Marquez: “Sempre lui! Mi ha rotto un dito”

Dopo il secondo posto nella sprint, Jorge Martin aveva grandi aspettative per la gara MotoGP di oggi a Portimao. Era partito bene e si trovava in terza posizione quando Marc Marquez gli ha rovinato la domenica.

Al terzo giro il pilota Honda è arrivato un po’ troppo lungo in curva 3 e lo ha toccato, costringendolo ad andare largo e a perdere tante posizioni. A un certo punto era sedicesimo, poi ha provato a rimontare e ad agguantare la top 10 ma è incappato in una caduta che ne ha decretato il ritiro. Una gara davvero amara per il rider del team Pramac Ducati, che sembrava avere il potenziale per salire sul podio.

MotoGP Portimao, Jorge Martin è arrabbiato

Martin non ha nascosto la sua delusione per quanto successo oggi nella gara in Portogallo, dove per colpe non sue ha visto sfumare la possibilità di conquistare un buon risultato: “È stato complicato – ha detto a Sky Sport MotoGP – anche perché dopo il colpo ricevuto ho rotto un dito del piede. Sicuramente ho qualcosa anche alla caviglia. Guidare così è davvero difficile. Comunque sono riuscito a fare un passo davvero forte. Spero che fanno qualcosa, è sempre lui. Con me è successo più di una volta, spero prendano provvedimenti“.

Ovviamente, il pilota madrileno è arrabbiato nei confronti di Marquez per quella manovra non andata a buon fine e che è stata punita con una doppia long lap penalty da scontare nella prossima gara. Ha rimediato anche dei guai fisici, che per fortuna non sono nulla di così grave da impedirgli di correre nel Gran Premio d’Argentina del prossimo weekend.

Podio sfumato per il pilota del team Pramac Ducati

Martin è molto irritato per come si è comportato Marc, dal quale non si aspettava un errore del genere: “Avrebbe dovuto gestire meglio le distanze e frenare prima. Ha storto anche il mio manubrio e poi è stato difficile guidare. Comunque ho fatto dei buoni tempi. Oggi avrei potuto essere sul podio“.

Il rammarico è grande, perché il rider del team Pramac sentiva di avere il ritmo per chiudere nelle prime tre posizioni al traguardo: “Sabato non abbiamo fatto la scelta migliore con la gomma anteriore, invece oggi andava bene e potevo frenare forte. La verità è che sono arrabbiato perché potevo sicuramente andare più forte di Vinales. Non so se potevo vincere, ma sarei stato vicino a Pecco. Ho guidato forte anche col manubrio storto“.

Foto: MotoGP