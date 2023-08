Motomondiale verso la Catalunya per il primo di due round consecutivi. Sarà un altro intenso appuntamento mondiale, l’11° della stagione 2023, al Circuit de Barcelona-Catalunya. In MotoGP appare sempre più difficile arginare Bagnaia, lanciato verso il secondo iride in classe regina, ma KTM ed Aprilia ci proveranno. In Moto2 Pedro Acosta vanta 12 lunghezze su Tony Arbolino, l’italiano fresco di rinnovo risponderà? Guardando la Moto3, occhi puntati su Daniel Holgado, ma con Ayumu Sasaki e Deniz Oncu primi inseguitori pronti a ridire le loro.

Lotta apertissima poi in MotoE, che in Catalunya disputerà il penultimo evento della stagione. Jordi Torres comanda ancora, ma Mattia Casadei e Matteo Ferrari in primis sono vicini e pronti ad approfittare di qualsiasi situazione. Chi emergerà? Di seguito tutta la programmazione, con diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Su TV8 invece qualifiche e sprint saranno in diretta, mentre le gare della domenica saranno in differita.

GP Catalunya, gli orari Sky Sport

Venerdì 1 settembre

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 2 settembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 3 settembre

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

GP Catalunya, gli orari di TV8

Sabato 2 settembre (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 3 settembre (differita)

18:45 Moto3 Gara – 18 giri

20:00 Moto2 Gara – 21 giri

21:45 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: Michelin Motorsport