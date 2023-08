Moto3: Deniz Oncu, quei 5 millesimi che fanno sorridere KTM

Come Miguel Oliveira nel GP Stiria 2021. Deniz Oncu ha replicato perfettamente la mossa del pilota MotoGP, sfruttandola per cogliere la sua seconda vittoria mondiale. Non era facile, il leader Moto3 Holgado e Sasaki sembravano avere qualcosa in più, fino a quell’ultima curva. I due avversari vanno larghi, solo dopo si rendono conto che invece Oncu è riuscito a chiudere la traiettoria per portarsi al comando e cogliere un gran trionfo nel GP Austria, proprio a casa di KTM. Al pilota turco bastano 5 millesimi per ‘rispondere’ alla beffa a parti inverse avvenuta al Mugello e per regalare al costruttore austriaco la vittoria numero 100 e proprio sulla pista di casa. Ora il numero #53 occupa la 3^ posizione nella generale, a 37 punti di ritardo dal capoclassifica.

Oncu tra i quattro per la vittoria

Non è stato un weekend facile per il pilota turco. “Questo tracciato ha molti rettilinei ed io non ho tanta velocità di punta” ha raccontato Oncu a gara conclusa. Se l’è quindi dovuta giocare con attenzione per cercare di avere la meglio sugli altri. “Posso superare qualsiasi pilota in frenata, ma anche con una buona uscita di curva prenderei mezzo secondo sul dritto. Non sono così stupido da attaccare sempre così!” Dopo la caduta di Alonso sono rimasti in quattro per la vittoria, incluso anche il rookie neerlandese Collin Veijer, già autore di una storica pole e che quindi si concede si sognare anche il podio, traguardo molto vicino sulla pista austriaca. Ma nell’ultimo giro sembrano emergere in particolare Holgado e Sasaki, i maggiori contendenti per la prima posizione. Ma nei loro conti si sono dimenticati di qualcuno…

Oncu li beffa tutti

“Avevo capito che sarebbe successo qualcosa” ha aggiunto. “Mi sono preparato esattamente come volevo e sono uscito bene [dall’ultima curva]”. Holgado si accorge tardi della beffa, ad Oncu basteranno solamente 5 millesimi per far risuonare l’inno turco anche tra le colline austriache. Lasciando intendere di una scommessa col suo team, oltre ad una frecciatina allo spagnolo: voleva ricambiare un “favore” di un precedente GP. “A me era successo al Mugello” ha infatti ricordato Oncu. Allora per 5 decimi, o meglio 51 millesimi proprio a vantaggio di Holgado, stavolta il divario è ridotto ad appena 5 millesimi ed a posizioni invertite. “Conosco la sensazione di m**** che prova Dani, succede!” ha scherzato il pilota turco.

“So che non devo sbagliare”

Era appunto un evento importante per il marchio austriaco. “Sono davvero orgoglioso di aver vinto un GP davanti ai boss KTM, li ho fatti sorridere”. Una vittoria che vale molto e non solo per il costruttore. Deniz Oncu, ‘promosso’ quest’anno in KTM Ajo, non ha vissuto una prima metà di stagione così esaltante come ci si poteva aspettare. Non esattamente come appunto Daniel Holgado, spostato in KTM Tech3 ed attuale leader iridato… Ma mancano ancora tanti GP alla fine della stagione, Oncu dovrà tirare fuori gli artigli e soprattutto una maggiore costanza di risultati se vuole essere protagonista. “Non penso troppo al campionato, so solo che non devo cadere né sbagliare” ha però sottolineato il #53. “Io devo dare sempre il massimo, poi a fine stagione vedremo.”

