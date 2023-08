Daniel Holgado, un altro spagnolo a caccia in Moto3: ecco chi è

A metà stagione è il solidissimo leader della classe Moto3. Daniel Holgado continua la sua marcia a suon di risultati di peso, con l’unico “intoppo” del GP Assen rimasto finora un caso unico. Al secondo anno mondiale il pilota Tech3, ex KTM Ajo, è sbocciato ed è più che determinato a continuare ad essere il pilota di riferimento della categoria. Con Aki Ajo che forse si sta mangiando le mani per averlo ‘spostato’, mentre gongola Hervé Poncharal, che con Holgado sta cogliendo risultati mai visti in Moto3.

Un “mezzo 2023” pazzesco

Il campione CEV Moto3 2021 ci ha messo tre anni per emergere nel Mondialino. Sembra invece che a livello mondiale gli sia servito decisamente meno tempo. Ricordiamo che il suo debutto risale proprio al 2021, prima per l’infortunato Maximilian Kofler e poi per lo squalificato Deniz Oncu. Nel 2022 disputa la sua prima stagione completa con Red Bull KTM Ajo, spiccano in particolare la prima pole position ed il primo podio. Quest’anno viene ‘spostato’ in Tech3, quasi uno scambio con Oncu che invece passa nel team Ajo accanto al debuttante Rueda, mentre Holgado viene affiancato dal rookie Farioli. Lo spagnolo emerge fin da subito e non si ferma più: tre vittorie, altri tre podi, tre top 6 ed un unico 25° posto in un weekend davvero da dimenticare. Cosa che Holgado ha fatto presto, visto che dalla ripartenza deve ancora scendere dal podio. Dopo l’Austria comanda la generale con 161 punti, il primo inseguitore Sasaki è a 135 punti.

Holgado vs Oncu, la beffa

Un duello già visto in precedenza in Moto3. Deniz Oncu però voleva davvero ‘ricambiare il favore’ ed in Austria ci è riuscito. Al Mugello Daniel Holgado aveva battuto Oncu per 51 millesimi, al Red Bull Ring è avvenuto a parti inverse e per soli 5 millesimi! “Ho fatto davvero una bella gara, avevo un gran passo” ha raccontato Holgado a motogp.com alla fine della corsa austriaca. All’ultimo giro si infiamma la battaglia, sembra una questione tra lui e Sasaki, infine emerge Oncu all’ultima curva, una mossa “alla Oliveira” rivelatasi vincente. “Un finale pazzo, da Moto3” è il commento divertito di Holgado. Non mancano i complimenti in particolare per Oncu. “Deniz è stato molto intelligente. Mi ha superato all’ultima curva e via, pazzesco!” ha dichiarato col sorriso. Per lo spagnolo di Tech3 però conta un aspetto in particolare: “Sono ancora più leader in campionato, di questo sono contento. Devo solo rimanere concentrato, poi vedremo.”

Foto: Red Bull KTM Tech3