F1, Leclerc si fida della Ferrari: “Non mi cambierei con Verstappen”

Purtroppo per Charles Leclerc, neppure il quinto anno in Ferrari è stato quello giusto per dare l’assalto al titolo in F1. Anzi, il 2023 sta andando peggio del 2022. Il progetto tecnico per la nuova stagione è stato fallimentare e a Maranello stanno già lavorando intensamente per invertire la rotta nel 2024. Frederic Vasseur ha già annunciato che la prossima macchina sarà completamente rivoluzionata rispetto a quella attuale.

F1, Leclerc avanti con la Ferrari: rinnoverà il contratto

Leclerc ha tanta voglia di vincere e non sono mancati i momenti di rabbia nei confronti del team, però ha ancora fiducia ed è pronto a firmare un nuovo contratto (va in scadenza nel 2024): “Amo la Ferrari – ha detto a La Repubblica – ci credo come il primo giorno e finché sarà così io ci sarò. Rinnovo? Le mie intenzioni sono chiare. Non c’è fretta, le priorità sono altre. Stiamo lavorando duro per tornare a vincere presto. Le discussioni sul futuro possono essere rimandate a fine stagione“.

Il driver monegasco intende fidarsi ancora della scuderia di Maranello per il futuro, pur consapevole che potrebbe servire diverso tempo per lottare con la Red Bull: “Difficile prima del cambio dei regolamenti – ammette – ma stiamo facendo di tutto perché accada prima possibile“. Nel 2026 cambieranno le regole sui motori e sarà una grande opportunità per cambiare i valori in pista. Chiaramente, l’obiettivo è quello di tornare al top prima di quell’anno.

Verstappen e Vasseur

In questi anni la F1 è dominata dal binomio Verstappen-Red Bull, imbattibile da diversi gran premi. Charles si è così espresso sul forte collega: “Non mi cambierei mai con lui. Nel senso che essere un pilota Ferrari è sempre stato un sogno e diventare campione con la Ferrari è il mio obiettivo. Adesso non ho la vettura all’altezza per lottare con Max, ma non ho dubbi che la strada sia quella giusta. Guarderò la mia carriera quando mi ritirerò, non ho rimpianti o rimorsi, sono felice in Ferrari“.

Leclerc pensa che a Maranello abbiano intrapreso la via corretta per crescere e tornare ai massimi livelli in Formula 1. Merito anche del nuovo team principal Frederic Vasseur, con il quale si sta trovando molto bene: “Condivido tutti i suoi piani. Ha un metodo di lavoro diverso rispetto a Binotto, vedo cose che per anni non avevo notato. Il nostro rapporto è diretto, mi parla apertamente, senza tergiversare, con schiettezza. Ciò mi aiuta come pilota“. Vedremo se i cambiamenti apportati dal manager francese aiuteranno la Ferrari a migliorare esponenzialmente con il tempo.

