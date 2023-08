MotoGP, Aleix Espargaró difende Pol: “Molti dimenticano chi è”

Il grave infortunio e la lunga assenza dal paddock MotoGP hanno messo in forte dubbio il ritorno al vertice di Pol Espargaró. Dopo l’incidente di Portimao ha trascorso settimane difficili, perso peso, costretto a cibarsi solo di liquidi. A Silverstone è ritornato in sella alla KTM, in Austria ha centrato un 6° posto nella Sprint che ha ricordato come il suo talento non sia tramontato.

Pol e i dubbi sul futuro

In molti credevano fosse ormai spacciato e che il 2023 sarebbe stata la sua ultima stagione in MotoGP. Voci che hanno irritato il fratello maggiore Aleix, entusiasta per il sesto posto al Red Bull Ring, dopo che Pol è stato costretto ad un’assenza di quattro mesi, senza potersi neppure allenare in moto e limitando l’attività fisica. Nonostante abbia un contratto fino alla fine del 2024, si è parlato di una possibile uscita anticipata dal team Tech3 per dedicarsi al lavoro di collaudatore KTM e lasciare il posto libero a Pedro Acosta.

Lo stesso Pol Espargaró ha smentito un addio anticipato alla MotoGP a fine anno. Ha chiarito che lui stesso prenderà la decisione di farsi da parte se il suo fisico non gli permetterà di esprimersi ai massimi livelli. Finché ciò non accadrà, l’alfiere di Granollers non cederà il posto che occupa attualmente nella squadra di Hervé Poncharal. Suo fratello Aleix l’ha difeso a spada tratta durante il weekend austriaco. “Molte persone nel paddock, e questo mi fa molto arrabbiare, dimenticano chi è Pol, cosa ha ottenuto, cosa ha fatto per questo marchio“, ha dichiarato il numero #41.

KTM… una sella che scotta

Ricorda che il fratello minore “è quasi finito su una sedia a rotelle” e che “non ha potuto né mangiare né camminare per un mese“. Dopo un serrato lavoro di riabilitazione “sabato è arrivato sesto nel suo secondo Gran Premio, quasi senza nessuna esperienza sulla moto“. In merito al dilemma che si trova ad affrontare KTM, alle corde per fare posto a Pedro Acosta in MotoGP, Aleix non nasconde che gli austriaci sono “in una situazione complicata” e insiste ancora che “Pol ha un contratto” e che “a parte il contratto, e con tutto il rispetto per gli altri piloti KTM e GASGAS, nessuno è migliore di Pol“.

