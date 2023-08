F1 GP Olanda, Qualifiche: Verstappen strepitoso, Leclerc sbatte

Sono terminate le Qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2023 di F1. A partire dalla pole position nella gara di Zandvoort sarà Max Verstappen, che ha rifilato oltre mezzo secondo alla McLaren di Lando Norris. Il pilota Red Bull è per l’ottava volta in stagione il poleman. Inarrestabile anche nel suo GP di casa, in attesa di domani.

Formula 1, sorpresa Albon a Zandvoort: Ferrari e Hamilton sottotono

3ª posizione per la Mercedes di George Russell, che partirà a fianco di uno strepitoso Alexander Albon su Williams. Terza fila tutta spagnola con Fernando Alonso su Aston Martin e Carlos Sainz su Ferrari. Dietro ci sono Sergio Perez e Oscar Piastri.

Charles Leclerc scatterà 9°, a poco più di 4 minuti dalla fine del Q3 è andato a sbattere contro le barriere in uscita di curva 9. Ha provocato le bandiere rosse e non ha più potuto tornare al volante della sua SF-23. Top 10 chiusa da Logan Sargeant, che con la sua Williams era andato a sbattere uscendo da curva 2 a inizio sessione e aveva causato un’altra red flag.

Deludente Lewis Hamilton, che non ha superato il Q2 e partirà dal 13ª casella della griglia. Il sette volte campione del mondo di F1 era molto felice della sua Mercedes dopo la giornata di venerdì, però non è riuscito a mettere insieme un ultimo time attack efficace.

F1 GP Olanda 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:10.567 7

2 Lando Norris McLaren +0.537 6

3 George Russell Mercedes +0.727 6

4 Alexander Albon Williams +0.852 8

5 Fernando Alonso Aston Martin +0.939 7

6 Carlos Sainz Ferrari +1.187 7

7 Sergio Perez Red Bull Racing +1.313 7

8 Oscar Piastri McLaren +1.371 8

9 Charles Leclerc Ferrari +2.098 7

10 Logan Sargeant Williams +6.181

11 Lance Stroll Aston Martin

12 Pierre Gasly Alpine

13 Lewis Hamilton Mercedes

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo

17 Esteban Ocon Alpine

18 Kevin Magnussen Haas F1 Team

19 Valtteri Bottas Alfa Romeo

20 Liam Lawson AlphaTauri

