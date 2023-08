Di ieri l’ufficialità dell’addio di Sito Pons e del suo team al Mondiale Moto2. I suoi posti non rimarranno però vacanti, ma verranno ereditati da MT Helmets-MSi, squadra che appena due anni fa si è lanciata nell’avventura mondiale, partendo dalla categoria Moto3. Dall’anno prossimo saranno due le classi in cui troveremo la struttura guidata da Teo Martin, ancora da capire chi saranno i piloti da schierare. Sia in Moto2 che in Moto3, viste le voci di un prossimo cambio di categoria per Moreira…

Accordo tra team

Un avvicendamento in Moto2 confermato ieri da Pons Racing, in giornata è arrivato anche il comunicato vero e proprio di MT Helmets-MSi. “Nel 2024 la squadra spagnola erediterà i due posti vacanti lasciati da Sito Pons. Lo storico ex pilota, dalla lunga storia di successo e per 42 anni proprietario di Pons Racing, ha deciso di prendersi una pausa. Per tutti i fan è una celebrità degna di ammirazione”.

Occasione in Moto2

Dal CEO Teo Martin infine arriva il commento di soddisfazione per questo passaggio anche in Moto2. “Siamo lieti di questo nuovo step nel Motomondiale” si legge nella nota pubblicata dalla squadra spagnola. “Siamo contenti di aver raggiunto un accordo con Sito Pons, per me un riferimento nel motociclismo. Speriamo di sfruttare bene questa occasione: senza dubbio l’entusiasmo non ci manca e lavoreremo al massimo con questa squadra eccezionale.”

Foto: MT Helmets-MSi