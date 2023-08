MotoGP, Aprilia studia un telaio ‘concept’: “Sarà qualcosa di nuovo”

Aprilia sta tentando nuove strade per la sua RS-GP23, con l’obiettivo di rimettersi in corsa per il titolo MotoGP. Le speranze iridate si affievoliscono davanti allo stradominio di Ducati e Francesco Bagnaia, ma il duo Aleix Espargaro e Maverick Vinales andrà a caccia di risultati migliori dopo una prima parte di stagione sottotono. Nel box della Casa di Noale presto potrebbe debuttare un nuovo telaio in carbonio.

Un telaio “concept” per l’Aprilia

In MotoGP negli ultimi dieci anni ha prevalso il concetto di telaio in alluminio. Solo KTM punta sul telaio in acciaio e ha dimostrato che si può essere competitivi anche con questo materiale. Aprilia sta ora sperimentando un telaio in carbonio, già provato con il suo collaudatore Lorenzo Savadori durante un test privato a Misano. Un “concept” che ha attirato molto l’attenzione degli appassionati più attenti e che potrebbe garantire una miglior percorrenza di curva. “Stiamo sperimentando la rigidità in quest’area sulla base del feedback che abbiamo ricevuto dai nostri piloti l’anno scorso e quest’anno“, ha spiegato il team manager Paolo Bonora. “Sulla base di ciò, abbiamo sviluppato qualcosa di molto nuovo“.

I prossimi test MotoGP

Per compiere un passo avanti nello sviluppo della Aprilia RS-GP si cerca di “rendere la moto più leggera, ma anche di trovare una migliore stabilità in frenata“. Con un telaio più leggero Aprilia potrebbe lavorare sulla distribuzione generale dei pesi con zavorre. Il grande vantaggio della Ducati è il grip e la stabilità sulla ruota posteriore e la concorrenza sta cercando di recuperare terreno in questo settore. Per il momento si tratta di prove sperimentali e non è certo che i due piloti spagnoli lo useranno in un weekend di gara in questo campionato MotoGP. Potrebbe ricomparire a settembre, nel test di Misano. Sarebbe un segno che il costruttore veneto vuole raccogliere maggiori informazioni in vista del prototipo 2024.

