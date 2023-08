MotoGP, Quartararo: “Yamaha indietro di anni. Devo imparare da Marquez”

Fabio Quartararo ha deciso di accettare la sua situazione e di cambiare approccio ai weekend di gara. Non è facile per uno che vorrebbe sempre lottare per podi e vittorie, però serve a poco arrabbiarsi continuamente e lasciarsi andare alla frustrazione. Yamaha non è abbastanza competitiva, bisogna solo lavorare e cercare di migliorare.

L’11 settembre a Misano Adriatico ci sarà un test importante nel quale avrà modo di provare la prima versione della M1 2024. Il pilota francese ha già dichiarato di non aspettarsi nulla di rivoluzionario, però sarà fondamentale riscontrare alcuni miglioramenti rispetto al prototipo 2023.

MotoGP, Quartararo e la situazione con Yamaha

Quartararo nel corso di questo campionato MotoGP ha avuto tanti momenti difficili. Uno dei peggiori è stato sicuramente quando è partito ultimo a Silverstone. A L’Equipe ha raccontato: “Mi vergognavo – riporta Motosan.es – di partire da quella posizione. È uno shock passare da lottare per diventare campione a occupare posizioni del genere. Ora devo mantenere la calma e non pensare al risultato finale, io e la squadra dobbiamo dare il 100%. Si fa esperienza, anche se così è dura“.

Cambiare radicalmente una moto a stagione in corso è molto difficile e Fabio non può far altro che sperare che Yamaha stia lavorando bene per il 2024: “Penso che siamo indietro di qualche anno in termini di sviluppo. Gli altri sono andati molto avanti, noi no. Solo guardando le moto si nota la differenza. Se dovessi scegliere una cosa, vorrei un motore più potente. È ciò che ci manca se vogliamo davvero lottare con gli altri“.

Fabio come Marc Marquez

Il campione MotoGP 2021 ha confermato che la prima parte di stagione è stata veramente complicata: “Nelle prime dieci gare ho provato una grande frustrazione, ho commesso errori e sono caduto. Volevo dare più di quello che avevo, andavo oltre il mio limite. Non accettavo di poter arrivare 7°, volevo vincere. Mentalmente è stato difficile da accettare“.

Molti hanno paragonato a Quartararo a Marc Marquez, che a sua volta con la Honda sta vivendo un 2023 molto negativo e che è stato costretto ad adottare un approccio più conservativo: “Anche lui sta dando il massimo – commenta Fabio – ma per Marc la posizione è un po’ meno importante di quanto lo sia per me. Bisogna sempre imparare dai grandi campioni e lui è tra loro. Avere una mentalità simile alla sua può aiutarmi“.

Foto: Instagram @fabioquartararo20