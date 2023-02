MotoE, nove italiani al via: tutti i nomi per la stagione 2023

Tutti i tasselli sono al loro posto per il prossimo Mondiale MotoE. Arriva la conferma ufficiale sull’entry list, quindi tutti i nomi che comporranno la griglia di partenza della prima stagione elettrica targata Ducati. Non c’è più la struttura di Aki Ajo, così come Esponsorama Racing, che ha proprio lasciato tutte le categorie mondiali. Ma si rinnova la battaglia tra i veterani, senza sottovalutare i volti nuovi. Anche gli esperti, ovvero quelli che hanno sempre corso con la Energica Ego Corsa, dovranno misurarsi con la grande novità, la Ducati V21L. Una rivoluzione della categoria elettrica che promette però di livellare ulteriormente i valori. Non l’unica, visto che cambia anche il format degli otto eventi in programma: qui tutti i dettagli.

Nomi interessanti al via

Per quanto riguarda gli italiani schierati, i volti nuovi sono Luca Salvadori e Nicholas Spinelli, tornano poi Alessandro Zaccone ed Andrea Mantovani. Un quartetto che si aggiungerà alle conferme Matteo Ferrari, Alessio Finello, Kevin Manfredi e Kevin Zannoni. Esordienti piuttosto interessanti per questo nuovo campionato MotoE. Oltre ai nostri portacolori, arriva Mika Perez, che accetta la nuova sfida nonostante il precedente annuncio dell’addio alle corse. In lista anche l’esperto pilota svizzero Randy Krummenacher, iridato Supersport 2019, ma è interessante pure l’ingaggio di Tito Rabat, iridato Moto2 2014 e campione ESBK in carica. Una griglia di partenza ricca per una nuova era del Mondiale MotoE e non solo in pista. Spicca in RNF Team il nome di Ramon Forcada, ora lanciatosi nella sfida elettrica nelle vesti di team manager della struttura di Razlan Razali.

MotoE, l’entry list 2023

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzo

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Maria Herrera

RNF Team: Andrea Mantovani-Mika Perez

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Kevin Zannoni

Prettl Pramac: Tito Rabat-Luca Salvadori

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Il calendario MotoE

Test ufficiali

6-8 marzo: Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile: Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Il calendario

12-13 maggio – Le Mans, Francia

9-10 giugno – Mugello, Italia

16-17 giugno – Sachsenring, Germania

23-24 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-5 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-19 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-2 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-9 settembre – Misano, San Marino

Foto: motogp.com