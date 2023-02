MotoGP, VR46 si mette in lista: tutte le date di presentazione

Mancava ormai solo il VR46 Racing Team per quanto riguarda l’elenco delle presentazioni. Oggi è arrivata la conferma: l’appuntamento è per il prossimo 6 marzo alle ore 11:30, quindi tra Tech3 GasGas e LCR Honda. Il terzo mese dell’anno sarà piuttosto pieno, mentre a febbraio tocca solamente al Repsol Honda Team di Marc Marquez (30 anni oggi) e Joan Mir.

C’è voluto un po’ per avere l’ultima conferma, tanto da creare un simpatico siparietto social con LCR Honda, penultima squadra a dare l’annuncio. Il giorno dopo il 44° compleanno di Valentino Rossi, il team VR46 ha finalmente deciso quando avrà luogo la sua presentazione per la stagione 2023. Un evento ancora più sentito dopo i bei test svolti a Sepang da Luca Marini e da Marco Bezzecchi. Appuntamento alle 11:30 sui social media della squadra per seguire l’evento.

MotoGP, tutte le presentazioni

Monster Energy Yamaha: 17 gennaio

Gresini Racing: 21 gennaio

Ducati Team: 23 gennaio

Pramac Racing: 25 gennaio

KTM Factory Racing: 26 gennaio

Repsol Honda Team: 22 febbraio

Tech3 GasGas Factory Racing: 4 marzo

Mooney VR46 Racing Team: 6 marzo

LCR Honda: 7 marzo

Aprilia Racing: 10 marzo

RNF Team: 16 marzo

Foto: Valter Magatti