LCR “lancia” la presentazione MotoGP, manca solo VR46: tutte le date

Alcuni team MotoGP si sono già presentati, per altri manca ancora la data dell’evento. LCR Honda oggi s’è tolta da questa breve lista, comunicando quando avrà luogo l’apertura ufficiale del suo 2023. Ricordiamo, con Alex Rins nuovo acquisto accanto al confermato Takaaki Nakagami. La squadra di Cecchinello però ha proprio voluto “lanciare” la notizia, come mostra il breve video pubblicato sui suoi canali social. Ora manca solamente il VR46 Racing Team per avere la lista completa.

Il siparietto

Fino ad oggi erano solamente due le squadre che dovevano ancora decidersi. Un fatto che aveva dato vita ad un divertente siparietto via social, con i profili delle due squadre che si sono punzecchiate in questo senso. L’ultima comunicazione è arrivata oggi da LCR Honda, che aveva ‘avvisato’ VR46: “Buongiorno, teneteci d’occhio oggi!” Detto, fatto: la squadra satellite di HRC ha comunicato che la presentazione avrà luogo il prossimo 7 marzo, inserendosi tra Tech3 GasGas e Aprilia Racing. Da VR46 la pronta risposta: “Ciao LCR, grazie per la comunicazione! Controlliamo per assicurarci che non abbiate scombinato i nostri programmi.”

Dopo LCR, la lista aggiornata

Monster Energy Yamaha: 17 gennaio

Gresini Racing: 21 gennaio

Ducati Team: 23 gennaio

Pramac Racing: 25 gennaio

KTM Factory Racing: 26 gennaio

Repsol Honda Team: 25 febbraio

Tech3 GasGas Factory Racing: 4 marzo

LCR Honda: 7 marzo

Aprilia Racing: 10 marzo

RNF Team: 16 marzo

Mooney VR46 Racing Team: da confermare

VIDEO – LCR Honda, il “lancio” della data di presentazione

Foto: motogp.com