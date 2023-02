Clamoroso: Chris Walker correrà nel Mondiale Endurance FIM EWC!

“The Stalker is back“. Prossimo a compiere 51 anni, Chris Walker si appresta ad un ritorno a tempo pieno da pilota in un Campionato del Mondo. Questa la clamorosa decisione dell’originario di Nottingham, il quale affronterà tutta la stagione 2023 del Mondiale Endurance FIM EWC classe Superstock con il team ADSS 97 Kawasaki.

CHRIS WALKER AL VIA DEL FIM EWC

Proprio così. Dopo aver corso saltuariamente negli ultimi anni oltremanica tra Sidecar e nel monomarca Ducati TriOptions, “Walker the Stalker” ha trovato l’intesa con il team ADSS 97, una delle poche realtà del Regno Unito presenti nelle competizioni motociclistiche di durata. Chris disputerà tutta la stagione 2023 per quanto concerne la FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock, ovvero le tre 24 ore (Le Mans, Spa, Bol d’Or) previste dal calendario, con la sola eccezione della 8 ore di Suzuka. CW9 si alternerà in sella alla Kawasaki ZX-10RR #97 a Levy Day, Chris Platt e Craig Currie.

RITORNO MONDIALE

Dal 2008 che Chris Walker non affronta un Campionato nel Mondo. All’epoca disputò la prima parte di stagione con Kawasaki Gil Motorsport in Supersport, per poi tornare in Superbike con la Honda del team di Paul Bird. Successivamente prese parte al BSB, disputando l’ultima stagione nel 2015 con Be Wiser Kawasaki prima della chiusura anzitempo dello stesso team.

TRASCORSI NELL’ENDURANCE PER CHRIS WALKER

Chris Walker, tuttavia, è rimasto sempre in sella. Ha corso nei Sidecar, nel monomarca Ducati TriOptions ed ha svolto il ruolo di “coach” del team TAG Racing. Spesso e volentieri lo troviamo in azione in qualche tracciato di Spagna e Regno Unito in sella ad una Kawasaki o Ducati, moto che commercializza nel proprio concessionario “Chris Walker Kawasaki”. In ogni caso per lui non si tratterà di un esordio nell’Endurance, dove persino si assicurò nel 1999 la vittoria della 24 ore di Le Mans con il Team Kawasaki France in equipaggio con i compianti Steve Hislop e Bertrand Sebileau.