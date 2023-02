MotoE, verso l’era Ducati: il nuovo programma per le gare 2023

Il Mondiale MotoE si avvia verso un rinnovamento importante. In primis, arriva la già tanto chiacchierata Ducati V21L, che i piloti non vedono l’ora di scoprire. Ma c’è anche un cambio di programmazione per quanto riguarda gli eventi in programma. Non poteva essere diversamente, visto il nuovo format ufficializzato per le altre categorie. Quante nuove sfide per la stagione 2023… Ecco di cosa si tratta.

Due giorni intensi

Aumentano i round in programma, ma tutto avrà luogo in soli due giorni. Un concentrato quindi di attività per i ragazzi della MotoE, anche se non avranno più tempo a disposizione in pista. Nella giornata di venerdì infatti avranno luogo in primis due sessioni di prove libere, programmate al mattino. Nel pomeriggio, dopo tutte le libere MotoGP, Moto2 e Moto3, ecco i due turni di qualifiche che decideranno la griglia di partenza. Sabato invece ci saranno solamente le gare, due per ogni evento MotoE: la prima corsa sarà verso l’ora di pranzo, la seconda invece avrà luogo nel pomeriggio, precisamente dopo la gara sprint della MotoGP.

MotoE, la programmazione

Venerdì

8:25-8:45 Prove Libere 1

12:25-12:45 Prove Libere 2

17:00-17:10 Qualifiche 1

17:20-17:30 Qualifiche 2

Sabato

12:10 Gara 1

16:10 Gara 2

Il calendario 2023

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

L’entry list MotoE

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Kevin Zannoni

Aspar Team: Jordi Torres-María Herrera

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzó

RNF Team: Andrea Mantovani-Mika Pérez

Foto: motogp.com