Efren Vazquez inamovibile: KTM blinda il suo tester Moto3

Il progetto KTM nelle varie categorie del Motomondiale ha una solidissima rosa di collaudatori. Le certezze non sono solo in MotoGP: in questo 2023 infatti Efren Vazquez raggiunge quota sette anni da tester per Mattinghofen. Un’ulteriore conferma per l’esperto pilota basco, perno fondamentale di KTM/Husqvarna/GasGas per il lavoro di sviluppo in classe minore.

“Sono grato di poter continuare a lavorare con KTM ed i talenti del futuro” ha dichiarato Vazquez. Ricordiamo infatti anche il suo impegno con la Efren Vazquez Moto Academy, che si occupa appunto delle giovani promesse delle due ruote. Tornando al lavoro con KTM, sette anni in cui sono arrivati quattro titoli mondiali piloti: Brad Binder è stato il primo nel 2016, segue un triennio stellare con Alberto Arenas nel 2020, Pedro Acosta nel 2021, infine Izan Guevara (coi colori GasGas) nel 2022.

Nomi di peso per un progetto che vuole essere protagonista. Nel ‘più giovane’ programma MotoGP, KTM mantiene la massima fiducia nel lavoro di Dani Pedrosa e di Mika Kallio (con un occhio a Jonas Folger). In Moto3, avanti nel segno della continuità con Efren Vazquez. Il 36enne basco non è più in azione nella categoria minore dal 2015 (per limiti d’età), ma continua a dare un contributo prezioso.

